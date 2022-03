La modelo con vitíligo Winnie Harlow estrena línea de bloqueadores solares Harlow se ha inspirado en sus experiencias con los bloqueadores para crear los productos y aspira a vencer el mito de que las personas con piel oscura no necesitan protección. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchas son las celebridades que recientemente han incursionado en el mundo de la belleza, como Scarlett Johansson quien acaba de lanzar una línea de cuidado para la piel, Gwen Stefani que ha debutado colección de maquillaje, o Kate Hudson quien ha presentado una mascarilla facial. Ahora es el turno de Winnie Harlow y la protección solar. Harlow es una modelo canadiense que saltó a la fama por su participación en America's Next Top Model y desde entonces ha ayudado a visibilizar el vitíligo, un trastorno de la piel que causa la aparición del anchas blancas -sin pigmento- y que necesita cuidados especiales. Por eso, su rutina de belleza siempre ha sido muy importante para ella. Una rutina que, sea como sea tu piel, no estaría completa sin un bloqueador solar, pues sin duda, la protección de los rayos UVA y UVB es el mejor escudo antienvejecimiento que podemos desear, además de prevenir algunas enfermedades más graves como el melanoma o cáncer de piel. Winnie Harlow linea bloqueadores solares Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Encontrar un bloqueador que amemos puede ser complicado, en especial si tenemos la piel delicada o alergia a alguno de los ingredientes comunes en este tipo de fórmulas, por eso la modelo ha lanzado al mercado la solución ideal para todas. De ascendencia jamaicana, su línea Cay Skin se ha desarrollado a partir de sus experiencias en la isla caribeña, donde aplicarse bloqueador forma parte de la rutina natural de cualquier mujer y la sensación de cremas espesas y restos blanquecinos que estos dejaban en su piel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Estos recuerdos sumados a su día a día con el vitíligo -las manchas de decoloración que tiene su cuerpo- y una quemadura solar que le llevó al hospital están detrás de la creación de Cay Skin. Los cuatros productos de los que dispone la marca hasta el momento son un protector solar mineral para el rostro con factor de protección 55, otro químico con iluminador y spf 45, un aceite corporal con factor de protección 30 y un bálsamo labial también con factor 30. Winnie Harlow linea bloqueadores solares Credit: Cortesía En sus fórmulas, ingredientes jamaicanos como el musgo de mar o néctar hidratante de plantas tropicales y componentes eficaces como niacinamida y ácido hialurónico. Todos son veganos y no dañan los organismos marinos. La línea está dirigida a todo tipo de pieles y con ella, la modelo y activista espera vencer el mito de que las pieles oscuras no necesitan protección solar además de hacer del bloqueador un producto de belleza sexy y glamoroso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La modelo con vitíligo Winnie Harlow estrena línea de bloqueadores solares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.