William Levy, Samadhi Zendejas y Kimberly Dos Ramos, impresionantes en la presentación de su nueva serie Los artistas posaron juntos en la presentación de este y otros proyectos de Telemundo en Miami y nos dejaron boquiabiertos con sus looks. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche de Miami se llenó de glamour con un evento organizado por Telemundo, en el que presentó varios de los proyectos audiovisuales que se estrenarán próximamente por la cadena, y en el que pudimos ver a numerosas celebridades. Pero sin duda, todas las cabezas se voltearon en el momento en el que el galán William Levy, quien pronto estrenará su serie Montecristo, pisó la alfombra roja para anunciar su protagónico en Hasta encontrarte, en el que supone su regreso a Telemundo tras el éxito de Café con aroma de mujer. Elegante como siempre, el actor cubano lució informal y relajado con un pantalón en blanco roto, camisa rosada y una chaqueta estilo blazer en mezclilla oscura, que combinó con llamativos mocasines en ante de color azulón. Samadhi Zendejas, William Levy, Kimberly Dos Ramos looks Credit: Cortesía Gomez Vita Entertainment Pero no estuvo solo. Junto a él también posó la actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien debutará como protagonista al lado de Levy, tras su exitosa participación antagónica en Falsa identidad. Juntos encabezan el reparto de la nueva serie original de la cadena hispana que narrará la búsqueda desesperada de una madre por encontrar y recuperar a su hijo. Samadhi Zendejas, William Levy, Kimberly Dos Ramos looks Credit: Instagram Samadhi Zendejas La intérprete de Jenni Rivera en Mariposa de barrio lució muy sensual, con un ceñido vestido verde con capucha, una de las tendencias del momento que aman las celebridades, con una sola manga y una gran abertura en la pierna. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy, protagonistas de Hasta encontrarte | Credit: Cortesía Zendejas completó su vanguardista look con un brazalete ancho plateado y sandalias minimalistas en color nude. Además lució un maquillaje natural y manicura blanca. Igual que en la serie, a la mexicana le salió competencia en la alfombra. Se trata de la villana de la historia, Kimberly Dos Ramos. La guapa actriz venezolana posó así de fabulosa para las cámaras. Samadhi Zendejas, William Levy, Kimberly Dos Ramos looks Credit: Cortesía Gomez Vita Entertainment Ataviada con un vestido palabra de honor con escote en V y fruncido en el frente, de efecto cuero, llevó unos grandes pendientes de aro y sandalias doradas de tiras finas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su look de belleza estuvo a cargo del estilista Gerald Santiago quien además de resaltar los ojos de la actriz con un intenso delineado ahumado, coronó el conjunto con su melena peinada hacia atrás y efecto húmedo, una de las tendencias de la temporada.

