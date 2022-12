¡William Levy muestra su nuevo cambio de look para Navidad! "Creo que este me lo quedo" El actor cubano, ya de regreso en Miami, desató la locura al presumir su nueva imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una larga temporada en España rodando el que será su nuevo proyecto, la serie Montecristo, William Levy está de regreso en Miami para pasar estas fiestas tan entrañables en familia. En estos días, el actor compartió orgulloso una foto de lo más tierna con su princesa Kailey camino de la escuela. Nada como ejercer de papá. Ahora ha vuelto a deleitar a sus fans con otra imagen que, como era de esperar, desató furor en las redes sociales por su contenido. Y es que William ha llegado del Viejo Continente, donde ha tenido un éxito arrollador, y se ha hecho un cambio de look. "Nuevo look. Creo que este me lo quedo", escribió el artista de 42 años. William Levy se deja bigote largo William Levy estrena nuevo look | Credit: Mezcalent Un ligero cambio que, sin embargo, ha dado un toque muy distinto a sus gestos de cara a las fiestas de fin de año. Aunque el feliz papá de dos ha lucido un bigote y una barbita incipientes en los últimos meses, en este caso, las cosas han dado la vuelta y el actor se ha dejado crecer mucho más una parte que la otra. Ahora su barba está al ras, mientras que su bigote es más abundante y largo. La imagen ya ha superado los 200 mil LIKES y cuenta con más de 6 mil comentarios en los que hay opiniones para todos los gustos. Por lo general, le dado buena nota. "Lindo de todas las maneras", "Siempre hermoso", "Usted déjese lo que sea", escribieron algunas seguidoras. ANTES DEL CAMBIO El antes y el después es muy evidente pues la imagen del cambio dista mucho de la que mostró poco antes mientras paseaba con su pequeña. Parece que el bigote se quedará por un tiempo.

