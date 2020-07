William Levy enciende las redes con este nuevo look fruto de la cuarentena El confinamiento ha tenido sus consecuencias también en el actor cubano pero en su caso para bien. Su nueva imagen, muy diferente a la habitual, ha aprobado con buena nota. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ave María! Esta expresión tan afamada en el Caribe nos viene perfecta para reaccionar a la nueva foto que William Levy ha presumido en sus redes. El actor se encontraba con unos amigos y compartía una imagen de lo más sonriente junto a ellos en sus historias de Instagram. La cuarentena también ha tenido sus consecuencias en el cubano pero, sin duda, para bien. Con un look mucho más deportivo, casual y juvenil, William ha alborotado las redes que ya le echaban de menos. Ha sido su barba, un poco más larga de lo habitual, lo que tampoco ha pasado desapercibido. Como el resto del mundo, se ha mantenido en casa y con los suyos pero muy activo con sus negocios y la mudanza a su nueva casa. USCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Acostumbrados a verle con sus camisas impolutas y chaquetas de vestir, esta imagen mucho más deportiva y cómoda ha llamado la atención, en el mejor de los sentidos, de quienes le siguen y admiran. "Guapísimo", "Qué lindo este hombre por favor", "Es tan simple y natural", "Hermoso Levy, eres único", "Lo máximo", han escrito tan solo algunos. Definitivamente, este look sporty chic le siente de maravilla y se ha ganado una matrícula de honor. Siempre creando estilo, querido William.

