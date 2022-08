William Levy, Richard Gere, Aislinn Derbez... derroche de glamour en la gala benéfica de la Fundación Starlite Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images La Fundación Starlite celebró ayer domingo su gala benéfica en Marbella. Con invitados de lujo como Richard Gere o William Levy, el evento repleto de estrellas del espectáculo, de regreso tras el parón provocado por la pandemia, recaudó fondos para diferentes causas solidarias. Empezar galería William Levy Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images Uno de los más esperados fue el galán cubano, quien lució impecable con un esmoquin clásico de solapas satinadas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Aislinn Derbez Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images La actriz mexicana posaba así de sensual con un enterizo de brillos en tonos oscuros que le hizo ver súper elegante. En el evento compartió con su hermano Vadhir y sus amigos Diego Boneta, quien cantó, y Renata Notni. 2 de 10 Ver Todo Richard Gere y Alejandra Silva Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images El mítico actor y su esposa, la publicista española Alejandra Silva, tampoco quisieron perderse el evento solidario, pues ambos colaboran con diferentes organizaciones benéficas. Él, apuesto con un esmoquin tradicional, y ella con un veraniego vestido amarillo con estampado floral. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Antonio Banderas y Nicole Kimpel Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images El actor malagueño es uno de los organizadores de la gala y fue el anfitrión de la velada. Posó con un esmoquin blanco así de acaramelado con su pareja, quien optó por un vestido de corte sirena de lentejuelas azul marino y negro. 4 de 10 Ver Todo Iván Sánchez e Irene Esser Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images El actor eligió un original pantalón con puños en los tobillos y americana para posar sonriente junto a su pareja. La actriz venezolana vistió un favorecedor traje verde de pronunciado escote y apliques dorados en forma de mariposa. 5 de 10 Ver Todo Emmanuel Esparza Famosos en gala Starlite Marbella El actor optó por un traje negro de doble abotonadura y corte clásico de Black Cape. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chucho Valdés Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images El pianista cubano deleitó a los invitados con su actuación, y también pasó por la alfombra 7 de 10 Ver Todo Diego Torres Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images El cantante argentino cantó durante el evento al que asistió con un traje blanco con chaqueta cruda, perfecto para el calor marbellí. 8 de 10 Ver Todo Ainhoa Arteta Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images La soprano, muy involucrada con diferentes proyectos solidarios, eligió un colorido traje con falda de capas de tul y corsé de pedrería de Emilio Salinas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Victoria Federica Famosos en gala Starlite Marbella Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images La hija de la infanta Elena de Borbón se ha convertido en toda una socialité. Asistió con este vestido de franjas brillantes firmado por Amen. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

