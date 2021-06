William y Harry ceden el vestido de novia de la princesa Diana a una exposición de moda Hoy se inaugura Royal Style in the Making, una exposición en el palacio de Kensington donde el voluminoso traje nupcial de Lady Di es la pieza estrella. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los titulares que protagoniza últimamente la casa real británica no son muy positivos. Tras las revelaciones que Meghan y Harry le hicieron a Oprah Winfrey, le siguió la muerte de Felipe de Edimburgo y los enfrentamientos entre hermanos y entre Kate Middleton y Meghan Markle continuaron alimentando las noticias. Sin embargo, pese a sus diferencias hay algo que a Harry y William les mantiene y mantendrá siempre unidos: el amor por su madre. La fallecida Princesa Diana era adorada por sus vástagos y siempre se han mostrado de acuerdo en mantener su legado. El último gesto conjunto ha sido ceder el vestido de novia de su progenitora para la exposición Royal Style in the Making (Creando el estilo real) que se ha inaugurado hoy en el Palacio de Kensington. Vestido princesa Diana exposición Credit: Hulton Royals Collection El recargado modelo con el que Diana dio el sí al príncipe Charles el 29 de julio de 1981 en la catedral de San Pablo de Londres se ha convertido así en la pieza central de la muestra, que también incluye otras piezas significativas en la evolución del estilo de los royals británicos, como el vestido que lució en 1937 María, la reina madre de Isabel II, en la coronación de su marido, el rey Jorge IV. Elizabeth y David Emanuel fueron los encargados de dar vida a este voluminoso vestido nupcial en tafetán de seda con mangas abullonadas, decorado con lazos, volantes y más de 10,000 lentejuelas, que convirtieron la boda real en un auténtico espectáculo a nivel mundial. El diseño cuenta con un corpiño superpuesto, elaborado con paneles de encaje antiguo, obtenido de trajes que pertenecieron a la reina María, bisabuela de Charles. Vestido princesa Diana exposición Credit: Hulton Royals Collection Para rematar el discreto vestido, una cola de más de 7 metros de largo -la más extensa vestida en la familia real británica- y un ramo de flores en cascada completaban el look de la novia. Según los expertos, la pieza, ya histórica, tendría un valor actual de 100,000 euros y lanzó a la fama a la pareja de diseñadores, que hoy en día está separada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exposición Royal Style in the making podrá visitarse hasta enero de 2022, en el invernadero de los jardines de Kensington y explora la relación entre los diseñadores británicos y la familia real, así cómo el trabajo de estos creadores ingleses que ha jugado un papel clave para "dar forma a la identidad visual de la familia real a los largo del siglo XX", según ha expresado Matthew Storey, comisario de exposiciones de Historic Royal Palaces, en un comunicado.

