WeightWatchers anuncia que ofrecerá a sus clientes populares medicamentos para bajar de peso La famosa compañía compartió hace poco que tendrá disponibles opciones como la semaglutida y tirzepatida, bajo marcas como Ozempic, Wegovy y Monjuaro para pacientes que busquen adelgazar ¡Infórmate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir WeightWatchers la famosa compañía que se dedica a ayudar a millones de personas a controlar su peso y que se ha hecho conocida en nuestro mercado hispano por figuras como Adamari López quien ha sido embajadora, o la célebre Oprah Winfrey, anunció hace pocos días que ofrecerá a sus miembros una opción de tratamiento que incluye los nuevos medicamentos para adelgazar si cumplen con los criterios de la FDA. Mediante la adquisición de una empresa llamada Sequence, una plataforma de telesalud de proveedores de atención médica, WeightWatchers podrá entonces brindar el servicio de administrar a quienes califiquen nuevos medicamentos para bajar de peso como la semaglutida y la tirzepatida, bajo las marcas Ozempic, Wegovy y Monjuaro. Por ser medicamentos tan nuevos para la obesidad, una condición médica crónica y una enfermedad neurometabólica, el tema debe tratarse con suma precaución, pero WeightWatchers pretende incorporarlos a su programa, que hasta ahora se ha centrado principalmente en la modificación del comportamiento para la pérdida de peso. El director científico de WeightWatchers, el Dr. Gary Foster, compartió con la revista PEOPLE que la adición de medicamentos para bajar de peso al programa debe verse como una evolución, pero no como un giro a la izquierda o la revaluación de su sistema. "Siempre estamos examinando la ciencia. ¿Cómo podemos, en este caso, especialmente para las personas apropiadas, hacer que el control clínico del peso y el uso de medicamentos contra la obesidad sean parte del ecosistema de WW?", compartió durante la entrevista. Aunque la forma de brindar correctamente este servicio no se ha definido exactamente a los miembros de WeightWatchers, Foster enfatiza que será un riguroso proceso de selección el que determinaría cuáles de los interesados ​​podrían beneficiarse del medicamento. "Ciertamente se asegurarán de que prescribamos los medicamentos para las personas que sean apropiadas desde el punto de vista del IMC y de las condiciones médicas asociadas. También hay preguntas sobre la anorexia y la bulimia desde el principio", reiteró. Sin embargo, a la experta en trastornos alimentarios, Oona Hanson, le preocupa que las personas con estas condiciones como anorexia y bulimia puedan terminar usando medicamentos para bajar de peso. "WeightWatchers históricamente no ha examinado a las personas para detectar trastornos de la alimentación", dice. "Creo que el panorama general de este problema es esta presión incesante para encoger el cuerpo a cualquier costo, incluyendo el financiero y esto puede acarrear serios efectos secundarios o riesgos desconocidos". Foster por parte de WeightWatchers en todo caso recalca que las personas recibirían una evaluación clínica en profundidad antes de que se les conceda cualquier receta médica. "Recetar los medicamentos de manera adecuada es realmente importante para nosotros, y se tienen que usar los criterios de la FDA", dice. El criterio de la FDA es un IMC o índice de masa corporal de 30 sin que existan condiciones médicas relacionadas con la obesidad, o un IMC de 27 cuando hay condiciones asociadas como por ejemplo la presión arterial alta. Este IMC se calcula en función de la altura y el peso de una persona, y como dato numérico se aplica en todo el sistema de atención médica, incluida la Organización Mundial de la Salud y los Institutos Nacionales de Salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con esta dinámica, las personas se clasifican en cuatro categorías: bajo peso, saludables, con sobrepeso y obesas. La fórmula matemática para determinarlo es esta: el peso de una persona (en kilogramos) dividido por el cuadrado de su altura (en metros). Sin embargo, el IMC fue desarrollado a mediados del siglo XIX por un matemático belga de raza blanca llamado Adolph Quetele, durante una era en la que se creaban teorías pseudocientíficas para mantener el nacionalismo y el racismo. Las mediciones "ideales" para el IMC se basaron entonces en sesgos raciales y sociales problemáticos, ya que Quetele no consideró el origen étnico, el género o la composición corporal de una persona, y utilizó una muestra de hombres europeos blancos únicamente para crear el índice. Foster está de acuerdo en que el IMC es "una medida defectuosa", dice. "No es suficiente, pero en el momento es el mejor filtro que tenemos". "Siempre depende de una persona individual decidir si quiere perder peso, cuándo y cómo", dice. "La función de WeightWatchers es ser una plataforma y un programa basados ​​en la ciencia para ayudarlos a perder peso, bien sea que quieran hacerlo con medicamentos o no. No es nuestra función como marca decir quién debe perder peso. Esa es una cuestión muy personal". La cuestión es delicada desde el punto de vista de Hanson, la experta en trastornos alimentarios: "Para alguien que es vulnerable la pérdida de peso es algo contraproducente para la salud. Esta es la gran señal de alerta para los que estamos en este campo". Hanson dice que usar los términos "ciencia" y "salud" junto con el de pérdida de peso puede ser problemático. Ella trabaja con padres de niños con trastornos alimentarios y dice, "cuando tienes estas empresas altamente rentables que impulsan [la pérdida de peso] aún más, esto hace que sea una batalla mucho más cuesta arriba para las familias que luchan contra la anorexia o bulimia de sus hijos ayudarles a aceptar sus cuerpos y subir de peso como parte de la recuperación". El debate sobre el uso y consecuencias de estas alternativas para adelgazar no es fácil de aclarar. Nosotros en todo caso seguiremos pendientes para informarte tanto sobre los riesgos como los beneficios de estos nuevos medicamentos que están revolucionando el panorama del control de peso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image WeightWatchers anuncia que ofrecerá a sus clientes populares medicamentos para bajar de peso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.