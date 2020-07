Wairinas, las zapatillas made in Colombia imprescindibles este verano Vas a querer convertir estas alpargatas multicolor en tu uniforme playero Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si te interesan las marcas hechas en nuestros países y sientes debilidad por los accesorios con una historia bonita detrás y un diseño super cool por delante, esto te va a encantar. Mi último descubrimiento fashion han sido las zapatillas Wairinas, que mezclan el diseño colombiano más tradicional con modelos y colorines a la última. Detrás de esta idea están dos amigas, Gabriela Eguidazu, una española que vive en Bogotá, y Sophie Arrú, franco-española con base en Madrid, España, que hace 5 años se lanzaron a crear su propia marca con el objetivo de hacer los zapatos más bonitos, cómodos y alegres, pero, eso sí, trabajando en un marco social inspirado en el comercio justo. Siempre inspiradas por la riqueza cultural de Colombia y la tradición artesanal del país se centraron en el diseño de alpargatas y empezaron a trabajar con Jairo y Soledad, los artesanos a cargo de la fabricación en Colombia, para conseguir esta fusión de lo tradicional con un appeal internacional y cosmopolita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Incorporamos calidad y color a las alpargatas tradicionales de Colombia, transformando así un producto genuinamente colombiano en un calzado de moda internacional ”, explican las fundadoras de la marca. Lo mejor de todo, después del estilo claro, es que el tejido que utilizan para fabricarlas, el fique, es una fibra natural y biodegradable que no contamina como unas zapatillas hechas con poliéster y otros derivados del plástico que, cuando las has usado hasta el límite y las tiras pueden permanecer en los vertederos durante años y años.

