Vogue México celebra el Día de Muertos con una gala espectacular ¡Aquí las fotos!

No te pierdas los trajes divinos que lucieron las estrellas para asistir a la gran celebración.

Geraldine Bazan

La actriz optó por un conjunto de Victor & Jesse inspirado en los trajes elaborados de los Mariachis.

Laura G

También vimos a la conductora llevando una pieza de Victor & Jesse, esta con la imagen icónica de una calavera.

Natalia Jiménez

Regia lució la cantante portando un atuendo rojo vivo confeccionado por Benito Santos, el diseñador homenajeado de la noche.

Carla Medina

En una noche llena de trajes rojos o negros, la presentadora se destacó con un vestido amarillo de JULIO y un bolso azul decorado con pedrería.

Natalia Téllez

La actriz impactó con un diseño adornado de flores creado por César Luna que complementó con una diadema a juego.

Marie Claire Harp

La venezolana maravilló con su peinado voluminoso y un vestido strapless de Cocó Paloma con falda amplia.

Vanessa Claudio

Con este top estilo corsé metálico y falda llena de volantes de Ana Gia, la presentadora quedó lista para el gran evento.

Cynthia Urías

Presumió sus piernas con este traje de encaje negro adornado con rosas románticas.

