Famosa vloguera le revela a sus fans que es transgénero Su transformación la llevó a cabo mientras hacía sus videos de maquillaje y nadie se dio cuenta. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando de vlogueras se trata, existen muchas chicas que gracias a su talento han sabido ganarse el respeto y el cariño tanto del público como de las marcas de belleza más reconocidas. Ahora bien, una de las más reconocidas y seguidas es sin duda Nikkie de Jager del canal NikkieTutorials. La joven, originaria de Holanda, empezó su canal hace once años y con el tiempo se fue convirtiendo en una de las vlogueras de belleza más importantes de Youtube e incluso se la favorita de las marcas más importante. Además, ha colaborado en tutoriales con famosas como Kim Kardashian, Lady Gaga y Becky G, entre muchas otras. Ahora la vloguera está en boca de todas por una importante noticia que acaba de compartir. Resulta la maquillista publicó un video en su cuenta de Youtube dónde le dice a sus más de 12 millones seguidores que es transgénero. “He querido compartir esto con ustedes desde hace mucho tiempo, pero nunca encontraba el momento perfecto. Siempre supe que iba a llegar el día en que les iba a decir, pero nunca pensé que ese día sería hoy, pero aquí estoy”, cuenta la joven en el video que tiene casi 20 minutos de duración. “Soy NikkieTutorials y soy Nikkie. Yo soy yo. No necesitamos etiquetas. Si vamos a ponerle una etiqueta, sí soy transgénero. Pero al final del día, yo soy yo. Y al final del día tú eres tú”. La confesión de la vloguera, quien está comprometida, llegó como sorpresa para muchos de sus fieles seguidores, quienes nunca se imaginaron que la joven había pasado por semejante transformación que duró desde que tenía 14 años hasta que cumplió los 19. De hecho, esa transformación la fue haciendo delante de la cámara sin que nadie se diera cuenta. La joven no ha recibido más que elogios y buenos comentarios tras el video de su anuncio, el cual a poco más de una hora ya tenía casi medio millón de vistas. No te pierdas la emocionante publicación de la maquillista. Advertisement

