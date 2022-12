Muere la diseñadora británica Vivienne Westwood La dama del punk y gran defensora del medio ambiente fallecía "en paz" a los 81 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "En paz y rodeada de su familia en Clapham, South London". Así lee el comunicado en la cuenta oficial de Vivienne Westwood en Twitter. La diseñadora británica, una de las más influyentes del siglo XX, fallecía a los 81 años después de una larga trayectoria, no solo como creadora de moda, sino también como defensora del planeta y sus recursos naturales. "El mundo necesita más gente como Vivienne para mejorar", leía otra parte del tuit, refiriéndose a su incansable defensa del medio ambiente. Vivienne Westwood Fallece la diseñadora Vivienne Westwood | Credit: (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images) Conocida como la gran dama del punk, uno de los movimientos juveniles de finales de los 70, destacó por sus diseños reivindicativos y transgresores. También por ser la creadora del estilo New romantic, nacido entrada la década de los 80 que marcaría el inicio de un nuevo movimiento social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo empezó en el famoso mercadillo londinense Portobello donde vendía joyas en su juventud. Más tarde conoció al que sería su socio y compañero, Malcolm McLaren, entonces representante de la banda Sex Pistols, con quien trabajaría en una mítica tienda londinense, donde finalmente pudo expresarse abiertamente como diseñadora. Sus camisetas con mensajes y atrevidas propuestas fueron un éxito en ventas, el principio de una carrera que cambiaría el transcurso de la moda. La responsable del look New wave añadía en los atuendos las cadenas, los alfileres o las cuchillas de afeitar, entre otros accesorios, que crearon su marca alrededor del mundo. Ideas que más tarde fueron adoptadas por diseñadores como Karl Lagerfeld o Jean Paul Gaultier. Su actual marido y socio creativo Andreas Kronthaler, 25 años menor que ella, con quien se casó hace tres décadas, prometió seguir su legado, tal y como acordaron antes de la partida de la diseñadora. "Seguiré con Vivienne en mi corazón. Hemos estado trabajando hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante. Gracias cariño", se despidió su esposo.

