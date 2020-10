Close

Estas imágenes demuestran que Vanessa Bryant tiene la mejor melena de Hollywood La belleza de la viuda del fallecido atleta siempre ha llamado mucho la atención Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el trágico accidente que le quitó la vida a Koby Bryant y a una de sus hijas, su familia ha estado en boca de todos y no es para menos. El popular basquetbolista era querido y admirado por miles de fanáticos y la forma en que perdió la vida dejó a todos con la necesidad de muchas respuestas. Pero sin duda, una de las más afectadas con toda esa situación, es su esposa Vanessa Bryant, quien ha estado en boca de todos desde el momento que se convirtió en la viuda de uno de los atletas más famosos de todos los tiempos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es por eso que la hemos visto por todas partes y aunque estos meses han sido muy difíciles para ella, por lo que ha mantenido un bajo perfil, nos hemos dado cuenta de que además de tener una excelente figura y exquisito gusto al vestir, Bryant también goza de una cabellera envidiable. Buscando imágenes de aquellos tiempos en que la familia estaba unida y las citas con su esposo consistían en asistir a algún evento y por supuesto posar para los fotógrafos en la alfombra, nos dimos cuenta de que en las fotos lo que más resalta de la guapa mexicoamericana es su larga y brillante cabellera negra, una que en la mayoría de las ocasiones lleva suelta. Image zoom Credit: Donato Sardella/Getty Images for EIF Image zoom Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Sean Combs Image zoom Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for Baby2Baby Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage Image zoom Credit: Frederick M. Brown/FilmMagic Si nosotras tuviéramos semejante melena, también la dejáramos suelta todo el tiempo. Y si no estás convencida de que la viuda del deportista tiene una de las melenas más bellas e increíbles de Hollywood, échale un vistazo a las fotos que encontramos.

