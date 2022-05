Fabulista: logra una piel perfecta con estos productos de vitamina E Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vitamina E Credit: Getty Images Este es el remedio que necesitas para combatir el daño del sol y la inflamación. ¡Aquí encontraras los mejores productos que la contienen! Empezar galería ¿Qué hace para mejorar la piel? Vitamina E Credit: Getty Images La vitamina E puede ayudar a suavizar la piel y proteger su barrera de humedad natural. También es un poderoso antioxidante y ayuda a protegerte del sol cuando se combina con vitamina C y protector solar. Cuando se usa en formulaciones para el cuidado de la piel, la vitamina E solo se ofrece en una pequeña concentración, así que casi todos los productos lo combinan con otros ingredientes eficaces. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Fórmula poderosa Vitamina E, productos de belleza, skincare Credit: Cortesía Elimina el daño solar, líneas y combate la polución con esta fórmula concentrada de vitamina C, E y acido ferúlico. C E Ferulic, de SkinCeuticals. $169. Dermstore.com 2 de 7 Ver Todo Tez radiante Vitamina E, productos de belleza, skincare Credit: Cortesía Hidrata tu rostro al diario con este humectante que contiene vitamina E como antioxidante. Vitamin E Face Moisturizer, de Malin + Goetz. $50. Malinandgoetz.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ojos brillantes Vitamina E, productos de belleza, skincare Credit: Cortesía ¿Buscas una crema para el contorno del ojo? Prueba esta opción perfecta para las pieles secas. Vitamin E Eye Cream, de The Body Shop. $21. Thebodyshop.com 4 de 7 Ver Todo Suero iluminante Vitamina E, productos de belleza, skincare Credit: Cortesía Mima tu tez con este suero sedoso que combate las manchas y minimiza los poros a la misma vez. C.E.O. 15% Vitamin C Brightening Serum, de Sunday Riley. $85. Sephora.com 5 de 7 Ver Todo Hidratación total Vitamina E, productos de belleza, skincare Credit: Cortesía Esta loción gana nuestro sello de top pick por su innovadora fórmula ligera creada con aceites naturales que hidrata la piel sin dejar sensación pegajosa. Moisturizing Body Lotion, de Bio-Oil. $11.39. amazon.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Piel protegida Vitamina E, productos de belleza, skincare Credit: Cortesía La vitamina E es la pareja perfecta del bloqueador solar, ayudando a prevenir el daño del sol desde el primer momento. Hydro Boost Hyaluronic Acid Facial Moisturizer with SPF 50, de Neutrogena. $17. Amazon.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Fabulista: logra una piel perfecta con estos productos de vitamina E

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.