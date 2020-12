Close

Vitamina C: el secreto mejor guardado del mundo de la belleza Durante nuestro People VIP de este miércoles hablamos sobre la importancia de la vitamina C como componente vital de tus productos de belleza diaria. Por Joan Wallace Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vitamina C es uno de los ingredientes más importantes que debemos tener presente a la hora de adquirir productos de belleza. Este ácido es esencial, no sólo al tenerlo presente como parte de tu dieta sino que debe ser el aliado perfecto a la hora de comprar productos para quienes buscan tener una piel más joven, libre de arrugas e hidratada. ¡Así como lo escuchas! A la hora de comprar cualquier cosmético para la piel, debes fijarte si cuenta con este componente mágico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hidrata tu piel efectivamente La vitamina C es una opción perfecta para la piel seca ya que tiene propiedades exfoliantes e hidratantes que ayudarán a mantener tu cutis saludable ya que equilibra la grasa en tu piel. ¡Adiós a las manchas! Otro dato, es que previene y mejora la aparición de manchas causadas por la exposición a los tan perjudiciales rayos del sol y el proceso de envejecimiento. Abstiene la producción de melanina en el cuerpo, corrigiendo esos parches existentes para lograr un tono de piel más uniforme. ¡Anótalo! De la mano con el colágeno También ayuda a estimular la producción de colágeno en el cuerpo, por lo que la piel se mantiene suave y reluciente, mejorando la apariencia de esas incómodas líneas finas. Existen muchos productos que contienen vitamina C; uno de nuestros favoritos es el Rapid Tone Repair Vitamin C Serum Capsules de Neutrogena. Estas son unas cápsulas súper efectivas ya que toda la vitamina se encuentra concentrada para lograr resultados óptimos. Para otras recomendaciones de belleza, recuerda seguir todas las actualizaciones diarias de nuestra sección "Ponte Bella" de People en Español. ¡Hasta la próxima!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Vitamina C: el secreto mejor guardado del mundo de la belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.