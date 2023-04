¿Cómo elegir el suero con vitamina C perfecto para tu piel? En el Día Nacional de la Vitamina C te damos las claves para incorporar este ingrediente que rejuvenece, ilumina y combate las manchas, en tu rutina de belleza. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las vitaminas más famosas y una súper heroína para mejorar la salud de tu rostro pero ¿conoces todos los beneficios de la vitamina C? La primavera es una época estupenda para comenzar a usarla pues conforme suben las temperaturas pasamos más tiempo al aire libre y nos exponemos más al sol y a otros agentes medioambientales que pueden ser perjudiciales para la piel. Una buena manera de incluirla en tu rutina de belleza si no lo haces ya, es a través de un suero, pues contienen una cantidad más elevada de ingredientes activos que otros productos. Sin embargo, no todas las vitaminas C son iguales y a la hora de escoger hay que tener en cuenta algunos aspectos. Día Nacional vitamina C 2023 Credit: Sergei Mironov/ Moment Concentración Si bien puede parecer que un nivel más alto de vitamina C es mejor, estas fórmulas realmente pueden causar sensibilidad o ser menos eficaces si no se estabilizan correctamente. Cuando los productos tienen concentraciones de ácido L-ascórbico que son demasiado altas, la piel puede incluso experimentar irritación. Por eso la tendencia actual es usar formas de vitamina C estabilizadas que son eficaces y suaves. Entre el 10 y el 20% sería lo óptimo. Ingredientes que le acompañan Si además de la vitamina c el cosmético contiene otros antioxidantes, la efectividad es aún mayor. En concreto, los 3 antioxidantes que potencian los efectos de la vitamina C en mayor medida son: el ácido ferúlico, la vitamina E y la phloretina. pH de la fórmula El pH de la fórmula debe estar entre 2 y 3,5 para favorecer la correcta absorción de la vitamina C. Día Nacional vitamina C 2023 Credit: Westend61 Beneficios para el rostro Estas fórmulas son adecuadas para todo tipo de pieles, incluso las más secas y sensibles y pueden emplearse de día y de noche. Algunos de los principales beneficios de la vitamina C son Disminuye las arrugas y líneas de expresión

Potencia la producción de colágeno y mejora la elasticidad y la firmeza

Suaviza la textura de la piel

Corrige las manchas, la decoloración y las cicatrices de acné Ilumina y rejuvenece las pieles apagadas

Es un poderoso antioxidante que protege de los rayos UVB y los radicales libres (no olvides usar siempre un bloqueador solar) Beneficios en la zona de los ojos Es importante buscar un producto específico para esta zona delicada en la que la vitamina C también puede ayudarte Reduce las ojeras y las bolsas

Suaviza las patas de gallo

Iluminan el contorno de los ojos Día Nacional vitamina C 2023 Credit: Puhhha/iStock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nuestros favoritos Día Nacional vitamina C 2023 productos Credit: Cortesía Este suero, favorito de celebridades como Selena Gómez o Jennifer López, protege tu rostro de los daños producidos por la polución, los rayos UV y los metales a la vez que reafirma, ilumina y combate los signos del envejecimiento. Su fórmula también contiene ácido ferúlico. C E Ferulic, de SkinCeuticals. $182. skinceuticals.com Día Nacional vitamina C 2023 productos Credit: Cortesía Especialmente indicado para pieles secas y con problemas de decoloración, este suero de textura gel contiene vitamina E y ácido hialurónico. Con su uso lograrás una tez homogénea, hidratada y rejuvenecida. High Impact Vitamin C Serum, de Sönage. $32. amazon.com Día Nacional vitamina C 2023 productos Credit: Cortesía Este tratamiento incluye unas bolitas con una vitamina C estable que corrige las manchas y mejora el tono, y ácido hialurónico que hidrata en profundidad. Para activarlas hay que usar el suero que las acompaña, formulado con niacinamida, escualano y varios ingredientes botánicos que combaten diferentes problemas, desde rojeces a tez apagada. Pon una bolita en tu mano, añade unas gotas del suero y extiende la mezcla por el rostro para conseguir una piel luminosa y saludable en 7 días. Youology 7-Day Vitamin C Treatment, de Younique. $52. younique.com Día Nacional vitamina C 2023 productos Credit: Cortesía Su formato en ampollas garantiza la perfecta conservación de sus ingredientes activos y te permite dosificar correctamente el producto. Se desliza con suavidad y sus efectos se notan al instante, dejando tu rostro luminoso. En solo una semana equilibra el tono y reduce las arrugas. Power Serum Ampoule Vitamin C, de Babor. $54.90 paquete de 7 ampollas. amazon.com Día Nacional vitamina C 2023 productos Credit: Cortesía Las ciruelas Kakadu contienen 100 veces más vitamina C que las naranajas. Este suero ligero, con extracto de esta fruta, contiene también ácido ferúlico y vitamina E, lo que lo convierte en un súper antioxidante. Tu piel quedará más elástica, suave, firme y luminosa. Kakadu C 20% Vitamin C serum, de DERMAdoctor. $98. dermadoctor.com

