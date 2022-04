Va al salón a retocarse las raíces para su 15 cumpleaños ¡y le dejan calva! La joven argentina Sheila Rivas está desolada por el resultado del tratamiento decolorador que la dejó sin cabello días antes de celebrar su 15 cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Visita el salón retoque raíces y le dejan cava Credit: TikTok Sheila Rivas Colorearse el cabello es uno de los tratamientos de belleza más habituales que existen. Quien más y quien menos se ha consentido alguna vez con mechas, reflejos, o cambios de estilo más radicales como a los que se someten las celebridades que cambian de tinte como de pantalones. Pero tanto si elegimos tomar el asunto en nuestras propias manos o decidimos acudir a un salón para que lo haga un profesional, es importantísimo utilizar productos de calidad y de la manera correcta, especialmente si el proceso incluye decoloración. No solo el resultado será mejor, también está en juego la salud de nuestro cuero cabelludo y nuestra melena. Así que imagínense la desesperación de Sheila Rivas, una joven argentina de 14 años que lucía una larga melena rubia platino y fue al salón a retocarse las raíces oscuras en preparación a la fiesta de su 15 cumpleaños, y salió de allí ¡sin pelo! Ella misma lo ha contado en su cuenta de TikTok. "Así de largo y sano tenía mi pelo para la llegada de mis 15", dice presumiendo su cabellera. "Yo solo me fui a retocar las raíces ya que tenía bastantes. La chica me dejó dos horas el producto porque se fue a arreglar su persiana y terminó así", y muestra un cubo de la basura lleno de sus mechones. @@shei_rivas Aunque ella había asistido a ese salón en más ocasiones siempre con buenos resultados, la joven comenta que otras veces solo le habían dejado el producto decolorante por 40 minutos, pero que en esa ocasión, la dueña se puso a arreglar una persiana y lo dejó actuando dos horas. "Me dejo dos horas el [producto], me toco el largo y se me caía a pedazos tal y como lo muestro en este video. Y así fue cómo me terminó dejando totalmente pelada". En el salón ella no notó ninguna molestia, pero a la hora de enjuagarle la cabeza sintió frío y descubrió cómo la estilista le quitaba los mechones de pelo y los tiraba a la basura sin decirle nada. Visita el salón retoque raíces y le dejan cava Credit: TikTok Sheila Rivas Cuando ella y su madre fueron a reclamar a la dueña del salón, esta se justificó diciendo que había sido el efecto de un nuevo producto. En un intento de salvar algo de su pelo, fueron a otro salón de belleza pero el daño era tan intenso que no pudieron hacer nada por ayudarle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Visiblemente afectada por la pérdida de su pelo y la inminente llegada de su decimoquinto cumpleaños, Rivas continúa mostrando en TikTok su evolución, usando diferentes tratamientos y pelucas para verse mejor. Muchos seguidores le mandan mensajes de apoyo como "el pelo crece" o "Hasta que te crezca usa pelucas, hoy día hay pelucas buenísimas que ni se nota que son de mentira". Visita el salón retoque raíces y le dejan cava Credit: TikTok Sheila Rivas La joven, quien también se ve muy bien con su cabello cortito, se muestra agradecida ante las muestras de apoyo, como la de una usuaria que ha hablado con una empresa de la industria capilar y quieren regalarle extensiones para que pase un feliz cumpleaños.

