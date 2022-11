Conoce esta marca de trajes de baño creada por una dominicana Leslie Marmol creó Virago Swim para celebrar con orgullo nuestros cuerpos. Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchos amantes de la moda, encontrar trajes de baño puede ser un proceso desalentador. Más allá de encontrar un estilo que te guste, entrar a un vestidor para probarte un traje de baño puede despertar las peores partes de tu inseguridad. Con sus diseños de Virago Swim, Leslie Marmol busca cambiar eso. Leslie Marmol, Virago Swim Credit: Bryan Johnson/Courtesy of Virago Swim La dominicana detrás de esta línea de trajes de baño de lujo comenzó en el mundo de la moda siguiendo su sueño de la infancia después de tener a su hija. Nos sentamos con Marmol para conversar sobre cómo ayuda a inspirar a las mujeres a celebrar su belleza y sentirse seguras de sí mismas a través de sus diseños. Virago Swim Credit: Faruq Adib/Courtesy of Virago Swim ¿Cómo empezaste a diseñar tus trajes de baño? Después de tener a mi hija en 2006, mi cuerpo cambió y descubrí que los trajes de baño no me quedaban bien. Puedo recordar estar sentada en el vestidor del centro comercial y sentirme tan vulnerable e incómoda con lo mal que me quedaban todos los trajes de baño. Sabía que esto era algo que nunca quería que nadie más sintiera. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. Decidí que era hora de crear mi propia línea y lanzar los diseños en los que había estado trabajando durante años: trajes de baño que se adaptan a todo tipo de cuerpo y hacen que las mujeres se sientan fuertes y empoderadas. Quería ser un ejemplo para mi hija de que no importa dónde se encuentre uno en la vida, debe poder perseguir sus sueños y el fracaso debe ser lo último que te preocupe. Porque si fallas, al menos lo intentaste. Virago Swim Credit: Zavier De’Angelo/Courtesy of Virago Swim ¿Cuál es el origen del nombre? Elegí el término Virago porque significa una mujer guerrera fuerte y para ella estoy diseñando. Mi objetivo era crear una marca de inclusión para todas las mujeres porque todas somos guerreras fuertes. ¿Cómo empoderas a las mujeres con tus diseños? Cuando diseño mis piezas, siempre pienso en todos los cuerpos porque al final del día, puedes ponerte cualquier cosa y, si tienes confianza, vas a estar regia. Quiero asegurarme de reflejar eso en la forma en que diseño mi sitio web y cuando estoy diseñando sesiones de fotos con las modelos. Me aseguro de elegir modelos que se vean diferentes, que tengan cuerpos diferentes, porque al crecer, no vi mucha representación para las personas que se parecen a mí. Quería usar mi marca de manera que si mi hija viera una campaña que hice, pudiera verse a sí misma, o si mi hermana la mirara, pudiera verse a sí misma.

