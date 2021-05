Mira cómo esta chica se quita el esmalte de uñas con un tampón El video ya tiene más de un millón de vistas en TikTok Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir TikTok se ha convertido en un espacio en el que muchas personas exploran y demuestran sus diferentes talentos. Muchos han optado por compartir recetas, otros por hacer los bailes de moda o mostrar los videos de sus viajes y muchos otros hablan de belleza. Gran parte de ellos se han vuelto superfamosos gracias a sus pequeños y concisos tutoriales de maquillaje, sus interesantes rutinas de belleza o sus interminables consejos para tener una mejor piel. Es por esa cantidad de personas que aman la belleza que muchas técnicas y muchos productos se han vuelto virales. Dicha plataforma tiene el don de hacer que un producto desaparezca por los malos reviews de los usuarios o que se vuelva un must que todos quieren tener. Además son interminables los trucos que se aprenden y tenemos que confesar que algunos son un poco extraños. Como por ejemplo el truco que una usuaria compartió y cuyo video se ha vuelto viral. Este truco es para las chicas que se pintan y despintan las uñas en casa. Resulta que una usuaria de TikTok (@ag380gtmgmt) publicó un video en el que aparece mostrando uno de sus mejores trucos para quitarse es el esmalte de uñas. En la publicación, que ya tiene más de un millón de vistas, la joven usa un tampón lo sumerge en la acetona y luego procede a quitarse el esmalte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien esto puede parecer un poco raro, la verdad es que el truco está bastante cool y tiene mucha lógica. Y es que tomando en cuenta que cuando usas algodón se riega todo el esmalte en los dedos, esta idea no está tan descabellada. Con esta técnica lo único que se ensucia es el tampón y de hecho, el proceso es más rápido y fácil. ¿Lo harías?

