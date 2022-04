Kim Kardashian o Kylie Jenner, ¿quién diseña mejor ropa de baño? Video viral compara y responde Con casi 5 millones de reproducciones, un video compara frente a frente hasta los más pequeños detalles de las colecciones de bañadores de las hermanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comparación ropa de baño Kylie Jenner y Kim Kardashian Credit: Toni Anne Barson/WireImage El pasado septiembre de 2021, Kylie Jenner expandía su imperio de empresaria y además de Kylie Cosmetics y Kylie Skin, lanzaba Kylie Swim, una línea de vanguardista ropa de baño con originales y sexy siluetas, vivos colores, muchas aberturas y todos los ingredientes para triunfar entre las adictas a la moda. Sin embargo, y a pesar de que sus diseños se agotaron en horas, cuando las clientes empezaron a recibir las prendas hubo muchísimas quejas centradas en la transparencia de los tejidos, el corte poco favorecedor que dejaba demasiado al descubierto, y la supuesta inclusión de todos los tipos de cuerpo que al final no era tan inclusiva. La palabra que más se repitió en las críticas de sus seguidores fue "decepción". Una usuaria de TikTok incluso creó varios videos mostrando en profundidad sus compras con costuras mal terminadas, detalles inacabados, tela transparente y hechuras muy poco favorecedoras, y alcanzó los 60 millones de visitas. El pasado marzo, su hermana Kim Kardashian, tras triunfar con su marca de ropa interior moldeadora SKIMS, se zambullía también en la moda de baño con piezas originales en los colores neutros que pueblan su armario y toques de color con azul real. Aunque, con el desastre de su hermana menor, los fanáticos no tenían muchas esperanzas cuando se anunció el lanzamiento de SKIMS Swim. Con otro estilo, Kardashian ha puesto a la venta bikinis y bañadores disponibles en un amplio rango de tallas, desde la XXS a la 4X, que prometían favorecer a todos los cuerpos y hacer sentir seguras a las mujeres dentro y fuera del agua. Con piezas clásicas, como tops de triángulo y braguitas tanga, hasta otras de mayor cobertura, como un maillot estilo ciclista. Ahora la usuaria de TikTok Hope Scope ha decidido comparar las dos líneas de baño en un video que se ha vuelto viral, y que responde a muchas de las dudas que habían surgido entre las interesadas en adquirir alguna de estas prendas. "Todos sabemos el desastre que fue Kylie Swim hace unos meses, así que he comprado un montón de Skims Swim a ver cómo resulta la comparación", dice. @@hopescope Una de las primeras diferencias que señala es la diferencia en el tallaje, apuntando que las partes de abajo de Skims cubren mucho más que las de Kylie, siendo la misma talla. Precisamente, uno de los comentarios que más se repitió entre las primeras compradoras de Kylie fue que no lo lucirían delante de nadie, por lo poco que tapaban, especulando que estaban diseñados exclusivamente ara el tipo de cuerpo de la propia empresaria. Por su parte, Kardashian, con su amplio rango de tallas ha recibido muchas alabanzas por ser "super inclusiva". Comparación ropa de baño Kylie Jenner y Kim Kardashian Credit: TikTok Hope Scope Para acabar con toda duda al respecto, la tiktoker coloca un modelo de la marca de Jenner, encima de otro de Skims, donde se aprecian claramente la diferencia de cobertura. También señala que la línea de Kim tiene muchos mejores acabados, y es de más calidad en aspectos como las costuras, los tirantes, incluso las etiquetas de la marca, mostrando ejemplos de cada parte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con precios similares, la tiktoker concluyó "Esto es como la ropa de baño de $100 debería lucir", refiriéndose a la marca de Kardashian. Y tú, ¿has probado alguna de estas marcas? ¿Cuál ha sido tu experiencia?

