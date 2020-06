Todas las pijamas de Victoria's Secret tienen hasta un 70% de descuento Todavía tienen algunos de los diseños más lindos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Covid-19 ha cambiado la vida de todos y de qué manera. Son muchas las cosas a las que hemos tenido que adaptarnos durante esta cuarentena obligatoria que se ha extendido más de lo que pensábamos. Ahora lo que al principio nos parecía tedioso, absurdo o complicado, se ha convertido en nuestro pan de cada día y no nos ha quedado más que acostumbrarnos. Una de esas cosas a las que inevitablemente nos hemos ido acostumbrado es a dejar a un lado el maquillaje, los tacones y nuestros fabulosos atuendos, para darle paso a la ropa deportiva o más aún, a los pijamas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien es cierto que ya las cosas van mejorando y poco a poco vamos a ir recuperando nuestras vidas, todavía nos quedan muchos días de trabajar desde casa y hacer pequeñas reuniones familiares, al igual que los meetings virtuales. Y por supuesto que, aunque no necesariamente nos tengamos que poner el mejor de los atuendos, sí podemos ponernos pijamas tan bonitos que nos hagan sentir que de alguna manera nos pusimos uno de nuestros looks favoritos. Como todos sabemos Victoria’s Secret es conocido por su sexy ropa interior y también por sus cómodas, pero elegantes pijamas. Y no podemos negar que en estos meses son precisamente esos pijamas las que se han convertido en nuestro atuendo de lujo. Por eso teníamos que dejarles saber que en este momento la tienda está llevando a cabo su venta semi-anual y los precios están de ataque. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Cortesía Por eso, entramos a Victoriassecret.com para buscar los pijamas más cool y coquetas y encontramos muchas que nos fascinaron. Para que ahora que todo está en rebaja puedas comprarte todas las que quieras, porque seguramente las vas a necesitar. Échale un vistazo a las que encontramos y corre a comprar tus favoritas porque las piezas están volando. Y ya que estés en el site aprovecha y compra ropa interior y trajes de baño que también están en descuento.

