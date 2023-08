Victoria's Secret regresa a sus raíces con las "Angels" originales La nueva campaña incluye a leyendas como Gisele Bündchen, Adriana Lima y Naomi Campbell. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado años desde que vemos a las modelos icónicas de Victoria's Secret sobre la pasarela, pero ahora están comprobando que la belleza de las "Angels" es eterna. La marca anunció el debut de su nueva colección The Icon by Victoria's Secret el miércoles y quedamos maravilladas al aprender que incluidas en la campaña estaban Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima y Candice Swanepoel. Bündchen, Lima y Swanepoel fueron de las Ángeles más destacadas antes de que la compañía de ropa interior se sometiera a un cambio de marca y revisión en 2020. Victorias secret Victorias secret Left: Gisele Bündchen | Credit: Cortesía de Victoria's Secret Right: Candice Swanepoel | Credit: Cortesía de Victoria's Secret En una entrevista con PEOPLE, la modelo brasileña Adriana Lima reveló el orgullo que sintió al regresar a la marca. "Trabajar con Victoria's Secret durante 20 años fue realmente un sueño. Cuando recibí la llamada pidiéndome que volviera, me sentí muy bien. Es un honor [regresar]", expresó. Victorias secret Adriana Lima | Credit: Cortesía de Victoria's Secret La colección incluye el nuevo Icon by Victoria's Secret Push-Up Demi Bra, que cuenta con la primera tecnología de realce y moldeado de su tipo que se personaliza para mejorar la forma natural del usuario. Victorias secret Naomi Campbell | Credit: Cortesía de Victoria's Secret SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección completa, que incluye panties, slips y batas, comienza en $18.50 con tallas que van desde 32A a 44DDD y desde XS a XXL. Puedes conseguir todas las piezas en victoriassecret.com o en tiendas físicas a partir del día 10 de agosto.

