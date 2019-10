Conoce a la primera modelo plus size de Victoria's Secret La joven es de California y usa talla 14. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En los últimos años Victoria’s Secret ha sido fuertemente criticada no solo porque no ofrece sostenes ni calzones para mujeres de senos grandes y por la misma razón nunca han incluido modelos plus size en sus campañas ni tampoco en el desfile anual que solían hacer. Sin embargo, hasta ahora la compañía le había hecho caso omiso a todos los ataques recibidos. Pero para sorpresa de todos, la marca acaba de anunciar que por primera vez tendrá a una modelo plus size en una de sus campañas publicitarias. Resulta que hace unos días Victoria’s Secret anunció una colaboración con BlueBella, una marca de lencería del Reino Unido, cuya colección incluirá piezas para todas las tallas. Es precisamente para la campaña de dicha colección que eligieron a la hermosa modelo de talla grande. La modelo e influencer Ali Tate Cutler fue la afortunada y ya expresó su sentir en una entrevista. “Nunca esperé que iba a ver una imagen mía al lado de las modelos que he admirado desde que era una niña”, le dijo Cutler a E! Entertainment. “Se siente increíble. Me siento en la cima del mundo”. Este es un gran paso para la marca, que en ocasiones anteriores se ha metido en problemas por la selección de modelos que hace para formar parte de esta, y también porque el año pasado uno de los ejecutivos de la compañía aseguró que nunca contratarían a un transexual para participar en el desfile. Y es que a estas alturas la mayoría de las marcas están tratado de ser inclusivas. “Siento que ellos van e la dirección correcta y están escuchando a su audiencia que les ha pedido ver mujeres de diferentes tipos de cuerpo y de diferentes tallas”, explicó la joven californiana amante de los animales y quien ha participado en campañas de Mango, Ralph Lauren y Calvin Klein. “Pienso que si ellos siguen en esa dirección van camino a ganarse la lotería porque esa es la talla de la mayoría de las mujeres en América”. Eso sí, aunque Cutler es talla 14, la colección Bluebella x Victoria’s Secret solo ofrecerá sostenes hasta la talla 36DD y hasta XL en los panties. Así es que la marca todavía tiene mucho que avanzar y mejorar en cuanto a las tallas que ofrecen se refiere. Pero esto ya es un avance. Advertisement EDIT POST

