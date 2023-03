¿Volverán los ángeles a la pasarela de Victoria's Secret? La compañía reveló que el evento volverá después de una pausa de cuatro años. ¡Entérate aquí de los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante dos décadas, el desfile anual de lencería de Victoria's Secret fue uno de los eventos más esperados del año y ahora, regresará a la televisión. La marca anunció el regreso de su icónico Victoria's Secret Fashion Show el viernes, pero los fanáticos deben esperar algunos cambios en el espectáculo de pasarela que ha estado en pausa durante los últimos cuatro años. En el 2019, la compañía pausó el evento debido a una caída de los índices de audiencia y por las críticas por su falta de diversidad racial y corporal, pero sus nuevas iniciativas prometen actualizar la presentación. Victoria's Secret ¿Volverán los ángeles a la pasarela de Victoria’s Secret? | Credit: Jeremy Moeller/Getty Images Entre los cambios que vimos, la compañía eliminó el título de "Angel", el nombre dado a las supermodelos que representaban la marca como Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen y Adriana Lima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un portavoz de Victoria's Secret compartió con PEOPLE que la compañía está comprometida a defender a las mujeres y " innovar en todas las esferas del negocio para continuar poniendo a nuestro cliente en el centro de todo lo que hacemos". "Nuestra nueva misión de marca seguirá guiándonos", lee el comunicado, refiriéndose a las nuevas iniciativas de amor propio e inclusividad. Victoria's Secret, pasarela, fashion show ¿Volverán los ángeles a la pasarela de Victoria’s Secret? | Credit: MARTIN BUREAU/AFP via Getty Images Aunque el desfile que veremos este año será diferente, estamos seguras que seguirá siendo un evento imperdible, desde la moda hasta las actuaciones de artistas como Rihanna, Taylor Swift o Katy Perry.

