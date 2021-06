Victoria's Secret apuesta por la diversidad e inclusión en sus desfiles Victoria's Secret reemplaza su atrevido desfile por 'portavoces diversas' que incluyen a Priyanka Chopra y Megan Rapinoe junto con modelos transgénero y de tallas plus (y NO posarán en sujetadores) Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Victoria's Secret ha sido una de las marcas más glamorosas del mundo, conocida por sus desfiles de modelos delgadas y "sexys", que entrenaban y hacían dieta durante meses para asegurarse de que sus cuerpos lucieran impecables. Pero tras enfrentar años de caída en picada de las cifras de ventas y las continuas reacciones adversas por su falta de diversidad, la famosa marca de ropa interior ha oído a sus críticos al idear una nueva forma de promoverse después de que su famoso desfile fuera cancelado en 2019. El gigante de la lencería ha presentado su nueva alineación 'diversa' de portavoces, que incluye a Priyanka Chopra Jonas y Megan Rapinoe. 77th Annual Golden Globe Awards - Arrivals Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La actriz india Priyanka, de 38 años, casada con el cantante Nick Jonas, y la defensora y futbolista LGBT+ Megan, de 35, se unen a una lista de otros diversos 'iconos destacados' que han sido reclutados para 'dar forma al futuro de la marca', según comenta Page Six. Soccer Star Megan Rapinoe Soccer Star Megan Rapinoe | Credit: Getty Images Una fuente le dijo a la publicación que las mujeres no posarán en lencería, sino que "aparecerán en un podcast y en materiales de mercadeo para la marca en recuperación". Priyanka y Megan se unirán a la modelo sudanesa-australiana Adut Akech, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu, la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio, la modelo de talla plus Paloma Elsesser y la periodista Amanda de Cadenet, que presentará un podcast de 10 episodios donde las mujeres compartirán sus historias. Modelo, Victoria´s Secret, Credit: Gotham/GC Images Tradicionalmente, la marca ha sido promovida por una lista de supermodelos de alto perfil, quienes siguen bajo contrato con la compañía en un grupo conocido como Victoria's Secret 'Angels'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

