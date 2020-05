Esta marca de belleza le podría cambiar la vida a las personas con discapacidad visual La marca busca animar a otras marcas a hacer lo mismo By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son muchas las marcas de belleza que hemos visto surgir y popularizarse en los últimos años, y la verdad que es difícil llevar la cuenta de todas. Pero lo cierto es que, el mundo de la belleza es uno de los más próspero del momento. Entre esas tantas marcas, una en particular nos llama mucha la atención. Se llama Victorialand Beauty y además de estar hecha con ingredientes completamente naturales, sus empaques tienen símbolos que ayudan a las personas con discapacidad visual a entender mejor los productos mediante el tacto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos con Victoria Watts, fundadora de la marca, quien nos explicó un poco más acerca sus productos, los cuales tienen algunos de los ingredientes naturales más potentes y efectivos, entre ellos aceite de albaricoque, aceite de coco, ácido hialurónico, aceite de semilla de rosa mosqueta, manteca de karité y aloe vera. “Victorialand Beauty es una marca independiente de productos naturales. Yo empecé la compañía primero para que me ayudara con las necesidades que tenía mi piel. Yo sufría de hiper-pigmentación severa y nada de lo que había en el mercado me ayudaba a obtener resultados”, cuenta la fundadora. “No encontraba la solución. Entonces decidí hacer mi propia marca. Primero empecé a crear los productos en mi propia cocina y luego en un laboratorio”. Pero lo más especial de esta marca es que cada producto viene con un símbolo en el empaque que les indica a las personas no videntes qué tipo de producto es. Por ejemplo, si es un hidratante, un suero o un aceite facial. Estos símbolos, bautizados con el nombre CyR.U.S (System of Raised Universal Symbols) fueron creados por la propia Watts en honor a su hijo menor Cyrus, quien fue diagnosticado con una enfermedad genética que lo dejó con discapacidad visual. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía “Es un sistema de reconocimiento táctil compuesto por un conjunto de símbolos elevados [o en tercera dimensión] puesto en el empaque y que hace que los productos sean mas accesibles para todos con simplemente tocarlos”, explica Watts. “Mi meta es ayudar a crear conciencia y demostrar la necesidad de tener productos más inclusivos para los que no pueden ver, y permitirles ver el mundo mediante el poder del tacto de una manera nunca antes vista”. Lo mejor de todo es que la página web Victorialandbeauty.com también es apta para las personas que no ven claramente, al igual que para las que son ciegas. Con solo un clic puedes encontrar símbolos que te ayudan ya sea a poner las letras más grandes, a enfatizar los colores e incluso hasta para activar una grabación que te va guiando y explicando todo lo que quieres saber de los los ingredientes de los productos. ¡Qué maravilla!

Close Share options

Close View image Esta marca de belleza le podría cambiar la vida a las personas con discapacidad visual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.