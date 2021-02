Close

¡Victoria Ruffo luce espectacular con su melena al natural y llenita de canas! La veterana actriz dijo adiós al tinte y mostró su cabello tal cual en una fotografía en sus redes sociales que ha causado sensación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hablar de Victoria Ruffo es hablar de una dama de la escena. Su larga trayectoria actoral en la televisión y el teatro la convierten en una de las mujeres más respetadas y también queridas. A sus talentos no se escapa tampoco el atractivo físico que enamoró y sigue encandilando a nuevas generaciones. Su espectacular melena oscura y sus ojos claros, además de su sonrisa, son sus rasgos más característicos y admirados por sus seguidores. Precisamente en estos días Victoria compartió con ellos, sus fans de toda la vida, un cambio de imagen que realza aún más esa belleza natural tan suya. La intérprete de La madrastra o Diseñando tu amor dijo adiós al tinte y mostró su melena al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un simple "¡Hola" y esta imagen tan serena, la actriz de 58 años causó sensación. Su nueva imagen no ha perdido un ápice de la frescura y belleza a la que nos tiene acostumbrados. Como muchas personas durante la pandemia y eterna cuarentena en casa, parece que se dio un respiro en esto de colorarse el cabello y el resultado salta a la vista. Nada que envidiar al que lleva años mostrando. Image zoom Victoria Ruffo, protagonista de Cita a ciegas. El cambio ha sido aplaudido por sus seguidores que le propinaron todo tipo de piropos y adjetivos positivos. Definitivamente esta transformación es un 'Sí' en toda regla. ¡Hermosa como siempre!

