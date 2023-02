De Victoria Beckham a Kate Moss, el funeral de Vivienne Westwood ha sido un glamoroso desfile de celebridades Los amigos de la diseñadora británica asistieron a decirle el último adiós en Londres rindiéndole homenaje con fabulosos looks de la propia fallecida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de diciembre de 2022 fallecía la mítica diseñadora Vivienne Westwood a los 81 años de edad. La máxima exponente del punk y activista vocacional, fue una de las más reconocidas creadoras de Reino Unido con una larguísima y exitosa carrera en la industria. El pasado jueves, amigos, compañeros y musas de la fallecida se dieron cita en su funeral de Londres para decirle adiós y convirtieron la catedral de Southwark en una auténtica pasarela. Como no podía ser de otra forma, los asistentes han vestido en su gran mayoría prendas creadas por la propia Dama como un homenaje póstumo. Aunque parezca superficial, la moda jugó un papel protagonista en la ceremonia, para la que los invitados recibieron incluso un código de vestimenta, la famosa frase de la diseñadora que decía "Ante la duda, ¡arréglate!". Y qué mejor manera de darle el último adiós que con un gran despliegue de estilo. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Yui Mok/PA Images via Getty Images Helena Bonham Carter dio un breve y cariñoso discurso enfundada en un colorido traje de dos piezas en colorido tartán, tejido fetiche de Westwood. El mismo diseño que portó cuando recibió la Orden del Imperio Británico de manos de la reina Isabel II. En sus palabras hizo referencia a la maestría de la modista a la hora de construir sus vestidos, favoritos de la actriz para sus apariciones en la alfombra roja. Aunque el negro también ha estado presente, no ha sido de manera minimalista como el luto tradicional, sino al más puro estilo de la diseñadora, quien en los años 70 vistió a grandes bandas del punk como Sex Pistols. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Karwai Tang/WireImage Por ejemplo, Victoria Beckham sorprendió con un maxivestido negro calado, muy ajustado que destacaba su fina silueta. Con la melena suelta y grandes lentes de sol se daba un aire a una moderna Morticia Addams. Junto a ella, el diseñador Marc Jacobs eligió un conjunto de punto de dos piezas y collar de perlas. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Neil Mockford/GC Images Kate Moss, quien asistió junto a su hija también modelo Lila Grace, optó por un vestido camisero de estampado floral hasta los pies, combinado con una boina y unos tacones de plataforma. Mientars que su hija apostó por el negro total con un llamativo bolso en forma de corazón. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Karwai Tang/WireImage Elle Fanning lució increíble con una chaqueta de lana plisada con cintura ceñida sobre un vestido negro y sombrero con red. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Karwai Tang/WireImage También quiso despedirse de Westwood Christina Hendricks, con un abrigo de cuadros en tonos oscuros. La actriz de Mad Men no solo ha modelado los diseños de la firma en alguna ocasión, sino que también ha fungido como su embajadora. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Karwai Tang/WireImage Además de llevar los trajes de la diseñadora, la actriz Gwendoline Christie, famosa por Juego de tronos y Miércoles, colaboró con la británica en alguna de sus campañas y fue del brazo de su pareja el diseñador Giles Deacon con looks coordinados. Famosos funeral Vivienne Westwood Credit: Yui Mok/PA Images via Getty Images La modelo modelo Lily Cole y la cantante Paloma Faith fueron fieles al estilo Westwood y destacaron con sus looks desenfadados y rebeldes. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Otros invitados ilustres, además del viudo de la diseñadora Andreas Kronthaler, fueron la modelo e hija del Rolling Stone Mick Jagger, Georgia May, los cantantes Will Young, Beth Ditto y Nick Cave, Lady Amelia Windsor o Edward Enninful y Anna Wintour, editores de la versión británica y estadounidense de Vogue respectivamente.

