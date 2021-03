Victoria Beckham deja que su hija Harper, de nueve años, la maquille y el resultado es espectacular La pequeña del clan Beckham, Harper, utilizó productos de la línea de belleza de su mamá para crear este look primaveral y romántico. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Harper Beckham maquilla a Victoria Image zoom Credit: Instagram/ Victoria Beckham Cuando en tu familia hay sangre de artistas, se nota. Y si eres hija de Victoria Beckham, exSpice Girl y exitosa diseñadora de moda, y de David Beckham, futbolista de élite entre otros talentos, todavía más. La empresaria de belleza permitió que su hija de nueve años le maquillara los ojos y el resultado realmente nos ha impresionado. La creadora le dio a la pequeña del clan, su hija Harper Seven, un set de sus sombras de ojos Lid Lustre, disponibles en diferentes tonos con acabado brillante, y le dio libertad para crear su look de belleza, tal y como compartió en la cuenta de Instagram de su línea Victoria Beckham Beauty. "Cómo la artista de maquillaje #Harper Seven utiliza Lid Lustre: una capa de Tea Rose sobre todo el párpado y un toque de Honey en el pliegue", escribió Beckham bajo el video. Harper utilizó sus dedos para aplicar con suaves toques los colores sobre el párpado de su mamá, tal y como Victoria diseñó las sombras para ser empleadas. Así que intuimos que ha tenido buena maestra. ¿Será que en el futuro se dedica a grabar tutoriales de belleza? El look que consiguió fue un suave ahumado en colores muy favorecedores para la diseñadora. Tea Rose es un tono rosado y oro, y lo empleó sobre todo el párpado consiguiendo gran luminosidad en la mirada. Después, Honey, un tono más bronce, usado en el pliegue del párpado superior, consigue darle dimensión. El resultado, tal y como vimos en la cuenta de Instagram, es un fabuloso maquillaje con acabado brillante, perfecto para la primavera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Añade una pasada del [rímel] Future Lash Mascara ¡y ese es mi look de ojos para esta primavera!", comentó Beckham, quien aparece con el rostro luminoso e impecable y unas cejas definidas y trabajadas. Las sombras con efectos metalizados son una de las tendencias de la nueva temporada, en especial, combinándolas con delineadores del mismo color, para crear ojos amplios y despiertos. Las sombras de la diseñadora están infusionadas con cristales, e inspiradas por su poder protector y sanador, ya que Victoria confía en las propiedades de estos elementos. Cada sombra está infusionada con un cristal diferente para ampliar la energía del aura de quien la usa. Además, se mezclan con facilidad y contienen pigmentos perlados que te permitirán conseguir los looks más luminosos y dulces esta primavera. ¿Las has probado? ¿Qué te parecen los cosméticos de la diseñadora?

