Victoria Beckham defiende a su hija de 10 años de ataques en las redes sociales a su cuerpo “Es bastante aterrador, no puedo mentir”: La ex Space Girl expresó su preocupación por las fuertes críticas que reciben las personas en el Internet y reveló lo que hace para evitar que su hija esté expuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La crueldad, el bullying cibernético y las fuertes críticas a las que se exponen las personas constantemente en las redes sociales es motivo de preocupación para los padres. La cantante y modelo Victoria Beckham habló abiertamente sobre esta situación y de cómo quiere proteger a su hija Harper, de 10 años, de ser juzgada por su cuerpo. En una entrevista para Vogue Australia la ex integrante del legendario grupo Space Girl dijo que su pequeña no tiene cuenta en las redes sociales aún por su edad y que su deseo es asegurarse de que desarrolle una autoestima sólida rodeada de personas positivas. "Harper no está en las redes sociales, así que no tenemos que preocuparnos por [la vergüenza corporal] todavía", expresó Victoria, quien tiene cuatro hijos con su esposo David Beckham, "Pero ver lo cruel que puede ser la gente, sí, realmente [me preocupa]". Victoria Beckham y Harper Credit: Backgrid UK/The Grosby Group "Ella está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero se trata de asegurarnos de que nos comuniquemos mucho como familia y ella se rodee de buenos amigos", dijo, y agregó: "Pero es bastante aterrador, no puedo mentir", manifestó la diseñadora de moda, de 48 años. Sobre la personalidad de su única hija aseguró que la pequeña disfruta de su infancia a plenitud y le gusta vestirse acorde a su edad. "Ella no es una de esas chicas que salen con la cara llena de maquillaje y un top corto", dijo. "De hecho, ella me dijo recientemente: 'Mamá, he visto algunas fotos tuyas cuando estabas en las Spice Girls, y tus faldas eran simplemente inaceptables. Eran demasiado cortos". Luego, David intervino y dijo: "¡Absolutamente, Harper! Realmente, realmente lo eran'. Y en realidad estaba bastante disgustada por lo cortas que eran mis faldas". SpaceGirls Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le dije: '¿Nunca vas a usar faldas así?' Ella dijo: 'Absolutamente no'. Ya veremos". Victoria y la ex estrella del fútbol, de 47 años, también comparten tres hijos, Brooklyn, de 23, Romeo, de 19 y Cruz, de 17, todos ellos en Instagram. Victoria y David se casaron en 1999 y celebraron su 23 aniversario el 4 de julio. Harper cumplirá 11 años este próximo 10 de julio.

