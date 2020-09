Victoria Beckham y su “Fluidez Retro” moda primavera-verano 2021 inspirada en el confinamiento La diseñadora de 46 años y ex Spice Girl presentó este lunes su más reciente colección en el marco del London Fashion Week. Antójate de sus looks y la explosión de color que rompe la monotonía. Por Mónica Escobar "Kymoni" Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Victoria Beckham es ante todo una mujer “multitask” que marca tendencia en la moda internacional con sus propuestas eclécticas y atemporales. Pero también es una dedicada esposa y madre de una célebre familia que creó con el reconocido futbolista David Beckham. Este lunes presentó “Fluidez Retro”, una colección inspirada en el confinamiento con aires setenteros, telas muy fluidas y looks utilitarios ideales para afrontar esta “nueva normalidad”. Abrigos, camisas, pantalones bota campana, animal print, contrastes de color y textura, prenda sobre prenda, denim, algunos escotes, maxi vestidos y accesorios llamativos se destacaron en la presentación virtual de su colección que se desarrolló con un video proyectado en la Galería de Arte Contemporáneo Victoria Miro de Londres, que lanzó en compañía de su esposo David Beckham, sus cuatro hijos y con la reconocida editora de la revista Vogue Anna Wintour. Un proceso creativo en medio del confinamiento que la llevó a concluir lo siguiente : “Los límites pueden ser liberadores. Trabajando a distancia, para esta colección reaccionamos con espontaneidad. Fuimos instintivos. Nos preguntamos ¿Qué ha cambiado. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué deseamos?. Esta colección trata de la libertad: explorar, vestirse, ser uno mismo", comentó sobre su colección. En su filosofía se imponen los looks listos para llevar, mucha versatilidad y también moda para el día a día. Lo más llamativo de “Fluidez Retro” y que ya es tendencia en redes son los zapatos adornados con cadenas y algunos looks que combinan el color verde en todo su esplendor. Aquí compartimos momentos de esta interesante propuesta de Victoria Beckham que alegrará la futura primavera. https://www.instagram.com/tv/CFZnMQZpJoU/?igshid=102reqad6b2ef

