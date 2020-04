La impresionante colección de zapatillas de Victor Cruz No te imaginas cuántos pares de tenis tiene el ex jugador de los Giants en su armario. ¡El sueño de muchos! By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de ponerse manos a la obra y hacer tu propio pan o recetas con las que nunca te habías atrevido, muchos se dan a la misión de reorganizar el armario. Y los famosos no iban a ser menos. Uno de los que no ha dudado en compartir el proceso ha sido el ex jugador de los Giants y presentador del show "Pop of the Morning" (E!) Víctor Cruz, que ha mostrado su impresionante closet en el portal de celebrities Page Six donde queda más que clara su debilidad número uno en materia de estilo: las zapatillas de deporte. "Cualquiera que me conozca sabe que me encantan los tenis. ¿Y qué mejor momento que poner todos estos en orden que ahora que tengo todo el tiempo del mundo?", dice en el clip. "Cualquier cosa que estés haciendo para estar centrado y activo... hazte un horario, ¡haz lo que puedas! pero yo estaré aquí con mis zapatillas hasta nuevo aviso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cruz se ha decidido a librarse de algunos modelos antiguos para hacer más sitio a los nuevos y que se vean "lo más nítidos y físicamente frescos posibles", declara en la entrevista donde se puede ver que no tiene un armario dedicado exclusivamente a zapatillas, ¡sino dos! Si lo tuyo son los tenis vas a morir de envidia porque tiene absolutamente todos los modelos y colores, pero no pueden faltar las que Nike creó en su honor hace unos años, el modelo AIR TR. V. CRUZ que tiene hasta en varias versiones, todas inspiradas en el deportista y su pasión por este accesorio fashion. Advertisement

