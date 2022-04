Vicente Fernández Jr. contra las arrugas: el tratamiento de botox que se hizo para quitarse unos años Vicente Fernández Jr. no tiene problemas con el botox. ¡Mira cómo le gusta rejuvenecer! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Jr. se hace botox Vicente Fernández Jr. | Credit: Vicente Fernández Jr./Instagram A sus 58 años, Vicente Fernández Jr. está muy preocupado por su apariencia física, y más teniendo al lado una novia como la modelo Mariana González Padilla, conocida en las redes sociales como la Kim Kardashian mexicana. Por eso el cantante ha puesto manos a la obra y se ha sometido a un tratamiento para alivianar el avance del tiempo por su cuerpo. ¿Qué se hizo el hijo mayor de Don Chente? Pues, según se pudo ver en las historias de Instagram de Padilla, de 39 años, Fernández Jr. fue con ella a hacerse un tratamiento de botox en la frente, con el objetivo de aplacar las arrugas del rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Fernández Jr. Vicente Fernández Jr. | Credit: Mariana Gonzalez Padilla/Instagram Esta no es la primera vez que el cantante se hace este tipo de tratamientos estéticos, pues en una ocasión su novia compartió en redes el momento en que se lo estaba haciendo y escribió: "La belleza es para todos, los hombres también se pueden ver bellos". Muchos son los que han criticado a Fernández Jr. por ser varios años mayor que su novia, pero la pareja ha decidido vivir su amor más allá de cualquier habladuría. "Yo te escojo a ti, para que nos compliquemos la vida juntos, para que salgamos adelante siempre. Porque aún parezca que todo anda mal, todo pasará y siempre de la mano, juntos, ten por seguro que jamás te voy a soltar ni dejar caer. Siempre estaré ahí contigo, en tus mejores logros y, en tus peores fracasos, mucho más. Te amo", le dejó saber a su novia en Instagram en una ocasión. Por su parte, la modelo y empresaria ha dejado claro que aunque muchos la juzguen por su relación ella es feliz al lado del cantante. "Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan día a día lo nuestro en mundo que todos se creen Dios lo único que me importa es lo que sabemos los dos", le dijo.

