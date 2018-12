Tenemos los mejores vestidos para que luzcas fabulosa en estas fiestas

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ya llegó una de las temporadas más hermosas del año y también la más esperada. Y es que esta época no solo es perfecta para compartir en familia, ver a los que hace mucho no ves y de paso descansar un poco del trabajo y los compromisos diarios. Es en esta época también cuando tenemos muchos compromisos y fiestas a las que asistir. Por eso nos tenemos que preparar muy bien para lucir superfabulosas en cualquier ocasión . Tanto la cena de Navidad, como la fiesta del trabajo, reuniones con amigos y la despedida de año, nos invita a hacerle un update a nuestro guardarropa y adquirir unos cuantos vestidos que nos sirvan para estas ocasiones.

Pero ya sabemos que encontrar las piezas adecuadas no es tarea fácil, sobretodo habiendo tantas tiendas con tanta ropa disponible para esta época.

Entre vestidos de lentejuelas, piezas de terciopelo o metálicas y muchas otras opciones, no es nada fácil comprar lo que realmente puedes usar y que además te haga lucir regia.

Al final lo que quieres es verte fabulosa, estar a la moda y de paso no gastar mucho dinero en el intento. Por eso elegimos estas coquetas y modernas piezas que seguro te convertirán en las más cool de la fiesta.

Cortesía

Black Bardot Fishtail Midi Dress, de Missguided. $45. Missguided.com.

Cream Snake Print Satin Twist Front Maxi Dress, de Missguided. $52. Missguided.com.

Starlet all over cape detail plunge front mini dress in gold, de Asos. $137. Asos.com.

Cortesía

short rainbow sequin dress, de Stradivarius. $111. Asos.com.

Cortesia

Party Bebe Velvet Dress, de Fashion Nova. $59.99. Fashionnova.com.

Cortesía

Twenty Fun Satin Dress, de Fashion Nova. $59.99. Fashionnova.com.

Los precios están tan buenos que te las puedes comprar todas y de paso ordenar alguno extra para tu mejor amiga o algún regalo que te toque hacer. Recuerda que estamos en la época de dar. ¡Felices compras!

¿Cuál es tu favorito?