Fabulosos vestidos para las fiestas por menos de $100 Los vestidos metálicos son una excelente opción. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Llegó una de las temporadas más hermosas del año y también la más esperada. Y es que esta época no solo es perfecta para compartir en familia, reunirte con los que hace mucho no ves y de paso descansar un poco del trabajo y los compromisos diarios. Es en esta época también cuando tenemos muchos compromisos sociales y fiestas a las que asistir, y por eso tenemos que comprar las piezas necesarias para lucir superfabulosas. Tanto la cena de Navidad, como la fiesta del trabajo, reuniones con amigos y por supuesto la despedida del año, nos empuja a hacerle un update a nuestro clóset con piezas llamativas que tengan vuelos, brillo o algún toque especial. Aunque en este momento hay muchas opciones, a veces no es tan fácil encontrar lo que andas buscando o lo que vaya acorde con tu estilo y tu figura. Incluso, el hecho de que haya tantas opciones, a muchas les complica la elección. Lo que sí tenemos claro, es que un vestido es la mejor opción para la temporada. Ya sea brillo, de terciopelo o tela metálica, o un clásico y elegante vestido negro, la verdad es que no es tarea fácil encontrar el look perfecto. Image zoom self stripe cape sleeve midi pencil dress, de Asos Design. $87. Asos.com. Image zoom Shine All Night Gold Dress, de Red Dress Boutique. $106. Reddressboutique.com. Image zoom Sequin Puff-Sleeve Mini Dress, de Forever 21. $27.99. Forever21.com. Image zoom Lace & Sequin Cocktail Dress, de Morgan & Co. $89. Nordstrom.com. Image zoom Scallop Lace Crystal Detail Long Sleeve A-Line Dress, de Speechless. $75. Nordstrom.com. Image zoom Tall PU drape shoulder midi pencil dress, de Asos Design. $67. Asos.com. Al final lo que quieres es verte fabulosa y a la moda sin gastarte una fortuna. Por eso nos pusimos a buscar algunos de los vestidos más chic por menos de $100 para que así te puedas dar el gusto de comprarte todos los que quieras. Échale un vistazo a las bellezas que encontramos y empieza a comprar ya para que te llegue a tiempo tu paquete. Advertisement

