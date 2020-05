Vestidos fabulosos por menos de $100 para que te olvides de los pijamas Estos modelos te levantarán el ánimo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Covid-19 ha cambiado la vida de todos y de qué manera. Son muchas las cosas a las que hemos tenido que adaptarnos durante esta cuarentena obligatoria que se ha extendido más de lo que pensábamos. Ahora lo que al principio nos parecía tedioso, absurdo o complicado, se ha convertido en nuestro pan de cada día y no nos ha quedado más que acostumbrarnos. Una de esas cosas a las que inevitablemente nos hemos ido acostumbrado es a dejar a un lado el maquillaje, los tacones y hasta nuestros fabulosos atuendos, para usar ropa deportiva o pijamas. Pero la realidad es que no tenemos que posarnos los días en fachas, sobretodo ahora que las temperaturas están excelentes y el fin de semana podemos ir a dar un paseo al parque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para eso nada mejor que ponernos un vestido cómodo y femenino que nos haga sentir de alguna manera que estamos volviendo a la normalidad. Y es que un modelito estampado o a rayas, combinado con unas sandalias y un bolso cute, es una buena fórmula para subir el ánimo y de paso para que te den ganas de disfrutar del día, aunque sea con un corto paseo alrededor de la cuadra. Por eso nos pusimos a buscar algunos vestidos frescos, coquetos y sobretodo cómodos para que empieces a dejar atrás los pijamas y la ropa deportiva, y nuevamente te sientas como toda una dama fina y fabulosa. Falta que nos hace, ¿verdad? Image zoom Cortesía Off the Shoulder Poplin Maxi Dress, de New York and Company. $53.97. Nyandcompany.com Image zoom Cortesía In My Dreams Black Floral Print Midi Dress, de Red Dress Boutique. $52. Reddressboutique.com. Image zoom Cortesía Stripe Flounce Maxi Dress, de New York and Company. $53.97. Nyandcompany.com. Image zoom Cortesía Seafoam Season Pocketed Tiered Maxi Dress, de Vici Collection. $72. Vicicollection.com. Image zoom Cortesía Liquorish Contrast Panel Maxi Dress, de Asos. $92. Asos.com. Image zoom Cortesía Floral Flutter Midi Faux Wrap Dress, de Eliza J. $67.20. Nordstrom.com. Lo mejor de todo es que todas las piezas que encontramos están divinas y cuestan menos de $100, así que es posible que te compres unas cuantas. Deja la preocupación atrás y distráete un poco mientras compras tus nuevos atuendos.

