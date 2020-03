Vestidos de las famosas ideales para el trabajo By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Laura Flores Image zoom PHOTO: Laura Flores/Instagram Un vestido celeste no puede faltar en tu armario durante la primavera como este que lució la actriz para asistir a el programa de Un Nuevo Día. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Selenis Leyva Image zoom PHOTO: Selenis Leyva/Instagram Bella lució la actriz con este vestido que tiene todos los elementos que pedimos para esta primavera: unas espectaculares mangas y estampado de flores. 2 de 10 Applications Ver Todo Kate Middleton Image zoom PHOTO: Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Image La duquesa de Cambridge deslumbró por las calles de Irlanda en este vestido con estampado de lunares blancos ideal para la primavera. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Salma Abudeif Image zoom PHOTO: Daniele Venturelli /Getty Images Otro tipo de vestido que tampoco puede faltar en tu armario profesional esta temporada es este que lució la actriz egipcia para asistir a un desfile de moda en Milan. 4 de 10 Applications Ver Todo Christina Elmore Image zoom PHOTO: Leon Bennett/Getty Images Fabulosa y súper elegante lució la actriz con un twist de rosado y rojo para asistir a un evento en Los Angeles. 5 de 10 Applications Ver Todo Andrea Legarreta Image zoom PHOTO: Andrea Legarreta/Instagram Este vestido rosado con estampado de lunares blancos es el perfecto para celebrar la llegada de la temporada más fresca. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Reina Letizia Image zoom PHOTO: Paolo Blocco/Getty Images La Reina Letizia optó por este vestido rojo con un estampado tipo flores color negro para asistir a un evento en España. ¡Los vestidos con mangas de globo son perfectos para la primavera! 7 de 10 Applications Ver Todo Daneida Polanco Image zoom Regia y femenina vimos a la presentadora con este vestido rosado con tacones de punta. ¡Guapísima! 8 de 10 Applications Ver Todo Satcha Pretto Image zoom PHOTO: Satcha Pretto/Instagram La reina de los vestidos nos cautivó con esta alternativa en todos verdes y negros. ¡La tendencia del estampado de animal continúa esta primavera! 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Carolina Sarassa Image zoom PHOTO: Carolina Sarassa/Instagram Este vestido rosado que lució la presentadora es el perfecto para conseguir la mayor comodidad mientras trabajas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

