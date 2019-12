Cómo encontrar el perfecto vestido de fiesta sostenible y ecológico Si te preocupa el cambio climático y las condiciones de los trabajadores que hacen tu ropa, toma nota de estas alternativas para conseguir el mejor look de fiesta acorde con tus valores y sin renunciar a tu estilo. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Teniendo en cuenta que la prenda más sostenible que existe es la que ya tienes en tu armario, lo mejor que puedes hacer por el planeta es reutilizar un vestido que ya tengas, cuidarlo bien para que te dure más años y, ¿por qué no?, hacerle algún cambio o arreglito para volver a ilusionarte por esa pieza que te enamoró en la tienda hace unos meses o años. Si la idea no te convence y estás decidida a estrenar y verte con algo por primera vez, ¿has considerado la opción de alquilar un vestido? Gracias a servicios como Rent The Runway, Gwynnie Bee o Style Lend puedes hacerte con piezas de diseñadores como Rebecca Minkoff, Jonathan Simkhai, Halston o Zimmerman desde unos $30, usarlos durante unos días o un mes, según el tipo de suscripción y de la oferta de cada una de estas plataformas, y después devolverlo. Además, ellos se encargan del lavado y planchado de todas las prendas. ¡Una preocupación menos! ¡Compartir es vivir! Quizá tú estás aburrida del minivestido negro de lentejuelas que te pusiste la última nochevieja o del fucsia con vuelo que llevaste a la boda de tu prima, pero ¿y tus amigas? Organiza un evento de intercambio de ropa con ellas en casa, con aperitivos o bebidas o lo que os parezca más divertido mientras ponéis en común esas prendas que ya no utilizáis y que seguro alguna de ellas aprecia. También puedes buscar eventos de intercambio de ropa en tu ciudad en páginas web como eventbrite con el criterio de búsqueda “clothing swap”. ¡Es lo más divertido y totalmente gratis! ¿Sabías que solo en Estados Unidos enviamos cada año más de 10,5 toneladas de deshechos textiles a los vertederos? Si el dato te parece escalofriante, súmate al movimiento por una moda más sostenible y respetuosa con el medio ambiente desde hoy mismo. Advertisement

