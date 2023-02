Vestidos para enamorar a tu cita en San Valentín Si necesitas ideas para decidir qué lucir en el día más romántico del año, aquí te presentamos opciones que te harán sentir más bella y súper sexy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y si no tienes aún definido qué lucir, aquí te mostramos algunas ideas que te servirán de inspiración para tu próxima salida con tu pareja, ya sea una cena o una fiesta. Para la ocasión, hemos reunido unos atuendos aprobados por Cupido con alternativas elegantes, coquetas y súper femeninas que harán que este día del amor y la amistad elegías un vestido que vaya con tu personalidad y te haga sentir cómoda. ¡Toma nota! Slip Dress Berri Slip in Gold, de Resa Credit: Cortesía de la marca De tirantes finos ajustables y escote de campana, este vestido largo midi es una prenda muy versátil que puede llevarse de día o de noche, para ocasiones formales o informales. Su delicada tela permite que pueda usarse en invierno y verano, todo depende de los accesorios y calzados que uses. Berri Slip in Gold, de Resa. $89. shop-resa.com Asimétrico Showing Off a Little Dark Green Asymmetrical Tulip Midi Dress, de Lulus Credit: Cortesía de la marca Este vestido es la combinación perfecta de sensualidad y clase. El corte asimétrico ayudará a verte mucho más estilizada y también es ideal para esta temporada de frío. Queda perfecto con unas sandalias de tacón negros o nude con tiras al tobillo. Showing Off a Little Dark Green Asymmetrical Tulip Midi Dress, de Lulus. $68. Lulus.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Transparente Olicia Sheer Maxi Mock Neck Dress, de L'academie Credit: Cortesía de la marca Esta pieza que fue muy popular en los 90 gracias a famosas como Naomi Campbell y Kate Moss sigue siendo de las favoritas de Kendall Jenner, quien ha sido coronada como la reina de las transparencias. Si quieres dejar ver un poco de piel, este vestido de estructura midi será más que suficiente para verte fabulosa. Olicia Sheer Maxi Mock Neck Dress, de L'academie. $206. revolve.com

