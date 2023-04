Copia el look: viste al estilo de las estrellas con un traje blanco ¡Tres estrellas, tres looks geniales! ¿Cuál es tu favorito? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para la primavera, no hay nada mejor que un atuendo ligero para aprovechar del buen tiempo tras un invierno dentro de casa. Y aunque muchas de nuestras celebridades favoritas viven en el clima eternamente cálido de Miami, no significa que no podamos inspirarnos en sus looks. Encaje romantico Clarissa Molina, Moda primavera Credit: IG/Clarissa Molina Clarissa Molina nos demostró lo hermoso que queda un vestido con mangas largas y minifalda para una chica como ella con bellas piernas. Complementó la pieza de By Mylysa, una boutique de Instagram, con sandalias nude y un reloj plateado. Si vives en un sitio más frío, puedes adaptar una pieza como esta con medias y botines. Recortes cool Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Jessica Rodríguez celebró los 26 años de "Despierta América" vistiendo una pinta coqueta de la marca colombiana Casa Icona. La presentadora le dio un toque único con un collar dorado en forma de un lagarto, perfecto para el escote de hombros descubiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo un clásico Adamari Lopez, moda primavera Credit: IG/Bendito Closet Style Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, Adamari López dio lección de estilo con esta propuesta ceñida de Pinkapple Dresses. Aunque el escote es bien profundo, el diseño ingenioso lo oculta con panel de encaje chic. Al igual que las otras chicas, la presentadora combinó el traje con sandalias nude, el complemento perfecto para los vestidos blancos.

