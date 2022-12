¿Te casas en invierno? Hablamos con la diseñadora Nadia Manjarrez sobre las tendencias en vestidos de novia La diseñadora mexicana Nadia Manjarrez lanzó su marca de moda nupcial en 2021 con una interesante propuesta de trajes modulares que se transforman a lo largo del día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todas las mujeres desean estar bellas el día de su boda. Y además de la propia novia, uno de los grandes protagonistas de ese día es por supuesto el vestido. Con un coste de pequeñas fortunas, y la moda de cambiarse de vestido tras la ceremonia, para el banquete e incluso más cambios a la hora del baile, comprar el traje nupcial se ha convertido en una inversión en toda regla, sobre todo porque es una prenda que en principio solo se va a lucir un día. La diseñadora mexicana Nadia Manjarrez descubrió el amor por la costura con solo 6 años, y aunque su sueño era ser astronauta, se dio cuenta de que podía transformar su hobby en profesión. Formada en la Universidad de Monterrey y con experiencia trabajando en firmas de lujo como Badgley Mischka, Marchesa o Cushnie et Ochs. En 2020 regresó a México, donde comenzó a trabajar desde el sótano de sus padres y ahora tiene su propio taller donde emplea a mujeres de su comunidad. vestidos novia tendencias boda invierno Credit: Cortesía Conocemos mejor a esta creadora y hablamos con ella de las tendencias ideales si planeas una boda de invierno. ¿Cómo decidiste dedicarte a la moda nupcial?

Siempre estuve en el mundo del eveningwear y novias a través de las empresas para las que trabajé en Nueva York pero todo se formalizó cuando en 2019 algunas amigas me comisionaron sus vestidos de novia para 2020, ellas a su vez, me recomendaron con más novias y al final del 2019 estaba trabajando con vestidos personalizados para 8 novias. Al inicio de la pandemia decidí tomar ese tiempo en el que me vi forzada a frenar para formalizar la colección y lanzarla en octubre de 2021. vestidos novia tendencias boda invierno Credit: Cortesía Ciertamente es una lástima que con lo hermosos que son los vestidos de novia, y la cantidad de horas de trabajo que tienen detrás, se luzcan solo un día. ¿Cómo se te ocurrió diseñarlos de manera que se puedan transformar?

Al trabajar de la mano con novias detecté que un problema era que no había una opción que reconociera una boda como un día con múltiples eventos, por ejemplo la ceremonia, el primer baile y la fiesta. Todas buscaban un vestido que se transformara en algo más cómodo o que les evitara tener que comprar dos vestidos porque eso sería aún más costoso, así fue como decidí hacer de esa "necesidad" el core de mi colección. vestidos novia tendencias boda invierno Nadia Manjarrez el día de su boda con un diseño propio. | Credit: Cortesía En muy poco tiempo has lanzado varias colecciones además de colaborar en la lucha contra el Covid confeccionado mascarillas, ¿qué es lo que más te inspira a la hora de crear?

La inspiración al diseñar es muy distinta en cada colección y está vinculada directamente con lo que está pasando en mi vida al momento de empezar a crear, la primer colección me inspiré en Kintsugi que es el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, filosóficamente significa que algo es solo más bello por haber estado roto antes. Diseñé mi primer colección justo después de la muerte de mi papá por Covid, Kintsugi definía como me sentía en ese momento, tratando de hacer algo bello a pesar de tener el corazón roto. Lo que constantemente me mantiene inspirada es saber que nuestros vestidos, además de ser una solución para las necesidades de las novias que atendemos, hacen una diferencia en la vida de las mujeres que trabajan en mi equipo y en la comunidad. vestidos novia tendencias boda invierno Credit: Cortesía ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de vestir a una novia?

Que se reconozca en el vestido, que no se sienta disfrazada de novia, sino como ella misma vestida de novia. Y claro, la comodidad y versatilidad. vestidos novia tendencias boda invierno Credit: Cortesía Hablemos de bodas de otoño-invierno. ¿Cuáles son las tendencias del momento?

Creo que las tendencias en novias cambian de manera más lenta, creo que continuaremos viendo color, mangas dramáticas y modularidad. vestidos novia tendencias boda invierno Credit: Cortesía ¿Qué tienen de especial las bodas de invierno?

¡Las capas! Las bodas de invierno te permiten transformar tu vestido aún más con el uso de abrigos o bufandas. vestidos novia tendencias boda invierno Credit: Cortesía ¿Qué consejos le darías a una novia de invierno a la hora de elegir su traje?

Que elija algo que la haga sentir cómoda y que busque agregar algo de drama en su ropa de abrigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Etsados Unidos puedes encontrar los vestidos de Nadia en Flora on Madison, con precios que oscilan entre los $3000 y $6000.

