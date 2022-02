Esta escena del final de And Just Like That... tiene a todas la mujeres buscando vestidos color naranja

La nueva versión de la serie Sex and the City ha desatado muchos comentarios, algunos positivos y otros no tanto. Esta primera temporada de And Just Like That… (HBO Max), sorprendió a los fanáticos de la serie con muchos cambios y situaciones con las que no todos estuvieron de acuerdo, siendo una de ellas la ausencia de Kim Cattrall, una de sus protagonistas. Pero más allá de eso, los looks que usó Sarah Jessica Parker fueron el centro de la conversación.