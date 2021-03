Close

El vestido más famoso de Jennifer López se transforma en un traje de baño ¡de $16! El Versace verde que Jennifer López lució en los premios Grammy del año 2000, sigue siendo fuente de inspiración para la moda ¡21 años después! Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images El Versace de estampado tropical que Jennifer López lució en los premios Grammy del año 2000 sin duda ha pasado a la historia de la moda como sinónimo de sexy, con su profundísimo escote en V y sus transparencias. Tal fue el revuelo que causó la Diva del Bronx, que a raíz de las millones de búsquedas en internet que tuvo su aparición, el equipo de Google se inspiró para crear Google Images, y poder así mostrar fotografías de las consultas a sus usuarios. La cantante dejó a todos impactados con el sensual modelo que había elegido a toda prisa para acudir a la gala en la que estaba nominada y que aún hoy, 21 años después, continúa siendo fuente de inspiración para colecciones actuales. De hecho, la propia firma italiana, en su desfile primavera verano de septiembre de 2019, presentó en la Semana de la moda de Milán una versión actualizada de la famosa prenda, modelada por la propia Jennifer López. Y de nuevo rompió internet. En breve comenzará la temporada de bikinis de las famosas, y tú puedes lucir igual de espectacular. Porque esta temporada de verano podremos hacernos con un traje de baño de estampado muy similar -y reconocible- al que llevó la intérprete de In the morning en la famosa premiación musical, gracias a Primark. El estampado tropical característico del modelo es perfecto para los meses de calor y además, favorece a todo tipo de pieles. El verde es un tono favorecedor, ideal para poner una nota de color a cualquier atuendo. ¡Nos encantaría ver a la nuyorican con este traje de baño! Image zoom Credit: Cortesía Primark La firma irlandesa ha lanzado una pieza que será éxito seguro: con escote profundo, escote halter anudado al cuello y fajín. Su estampado de hojas nos recuerda irremediablemente al famoso vestido con el que todavía asociamos a López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como todos los diseños de la marca, se trata de un modelo low cost, que puede ser tuyo por solo $16, y que además de lucir como traje de baño, desearás utilizarlo como body, combinado con unos pantalones de mezclilla o una vaporosa falda blanca. Un look para acertar sí o sí en cuanto el clima lo permita.

