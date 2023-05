El vestido de Shakira que generó opiniones divididas entre sus seguidores El atuendo que Shakira eligió para su homenaje tras ser nombrada la Mujer del año por Billboard se ha convertido en motivo de controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sábado 6 de mayo de 2023, Shakira recibió se convirtió en la primera latina en recibir el reconocimiento como la Mujer del año por parte de Billboard. Al evento, donde dio un poderoso discurso, asistió en compañía de sus hijos y una amiga; además, cumplió el sueño de las hijas de Jacky Bracamontes. Si bien no desfiló por la alfombra roja, causó revuelo el atuendo que eligió para una noche tan especial que fue realizada en su honor. La cantante colombiana portó un mini vestido negro con una amplia abertura en la pierna izquierda. También utilizó unos zapatos con plataforma en el mismo tono. Dicho vestuario ha dividido opiniones entre sus fanáticos porque considera que podía haber elegido algo mejor, mientras otros considera que es el segundo vestido de la venganza que utiliza tras haber terminado con Gerard Piqué. "Dios mío pero cuando será que esa mujer se va a vestir bien tan bella que es y tal mal vestida y mal arreglada siempre"; "¿Quién la asesora en su imagen? Urge que busque a alguien, quizás no importe tanto para ella, pero para su público sí, queremos verla regia, elegante"; "Un vestidito medio ridículo"; "Linda pero que mal gusto"; "Fachosa como siempre", y ¡"Necesita un asesor personal que le ayude a vestirse adecuadamente!", dijeron algunos cibernautas. Shakira Shakira y su conmovedora declaración de amor | Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Porque tiene que ir vestida como los demás quieren si ella va como se siente bien su sencillez y humildad la han llevado a estar siempre resaltando en su carrera"; "La reina latina y reina de los espectáculos más grandes del mudo , es bella física y espiritualmente. Así que no necesita exhibir las prendas de gran costo que posee"; "Por algo la eligieron mujer del año por su carisma, humildad y sencillez felicidades que siga siendo quien es", y "Ella se viste como quiere, por qué es feliz y no anda metiéndose en la vida de los demás para criticar como visten", fueron otros comentarios. Pese a las críticas, Shakira está buscando encausar de nuevo su vida al lado de sus hijos Milan y Sasha en Estados Unidos. Solo el tiempo dirá que sucede en el plano sentimental porque a nivel profesional está en la cima del éxito.

