¿Cuál es la versión orgánica de los rellenos dérmicos? El Dr. Campos nos explica cómo el plasma gel pudiera transformar tu rostro Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rellenos dérmicos pueden ayudarnos a recuperar el volumen que se va perdiendo de nuestro rostro, dando una apariencia más juvenil. El estándar en la industria son los rellenos a base de ácido hialurónico, pero ¿sabías que existe una alternativa mucho más natural extraída de la misma sangre del paciente? El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos cuenta todos los detalles de los bio rellenos de plasma, una especie de terapia regenerativa. ¿Qué es el plasma gel? El tratamiento de plasma gel consiste en un relleno natural o filler (gel de proteínas) que se obtiene a partir de la propia sangre del paciente y corrige los signos de la edad, llenando surcos, arrugas o cualquier irregularidad del rostro. También sirve para dar volumen en áreas como las manos y las mejillas. Se trata de una técnica regenerativa, ya que es una sustancia autóloga, que se crea de nuestro propio organismo y del cual un 25% se fija en el área en que se aplica, fomentando así la producción natural de colágeno en nuestra piel. Los rellenos con plasma gel son totalmente seguros con resultados armónicos y naturales. ¿Cuáles son los beneficios del plasma gel? El gel utilizado en el relleno puede tener la misma consistencia que la grasa natural, lo que puede hacer que el relleno se sienta bastante natural. El relleno también puede estimular la capacidad natural del cuerpo para producir colágeno, una proteína natural del cuerpo. Cuando la producción de colágeno se estimula, la piel puede mejorar de forma natural. Hay muchos otros beneficios potenciales del plasma gel, como el aumento de volumen y la disminución de las arrugas faciales y pliegues cutáneos. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? Se toma una pequeña cantidad de sangre, aproximadamente de 10 a 20 mililitros, la cual se centrifuga, filtra y procesa para crear el suero rico en plaquetas que luego se somete a un baño de calor para crear el gel de plasma. Posteriormente se infiltra en la zona a tratar. El tratamiento es completamente no invasivo y sin dolor ya que se usa anestesia tópica para facilitar la comodidad del paciente. ¿Cuándo se ven los resultados? Por lo general, se notan efectos inmediatos de restauración de volumen, pero se sugiere aplicar tres sesiones con un intervalo de cuatro semanas. Después de aproximadamente dos semanas, se pueden notar los efectos de una mayor producción de colágeno. Después de aproximadamente dos meses, el gel debe absorberse completamente en el área tratada, y es entonces cuando puede experimentar la mayoría de los efectos del tratamiento. Los resultados duran de seis a 12 meses después del último tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es el costo? Oscila entre $300 y $500 dólares por sesión. Comparado con los costos de rellenos comerciales a base de ácido hialuronico, el plasma gel es definitivamente una alternativa más económica. Una última recomendación… ¿Cuál es la diferencia entre el relleno de plasma gel y el tratamiento con ácido hialurónico? El plasma gel es totalmente natural obtenido de tu propia sangre y el ácido hialurónico es producido de forma comercial. Sea cual sea el relleno que te vayas a aplicar, siempre debes acudir a un profesional capacitado. El plasma gel es una opción más económica y totalmente natural.

