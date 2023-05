Versace y Dua Lipa presentan en Cannes su colección conjunta La Vacanza, una celebración del verano más sexy La cantante británica ha dado rienda suelta a su imaginación con el apoyo de Donatella Versace. El resultado: una colección fresca, colorida, con guiños a los 2000 y sobre todo, sexy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Versace ha aprovechado el mediático festival de Cannes para presentar su nueva colección La Vacanza (vacaciones en italiano) diseñada en colaboración con la cantante Dua Lipa. La musa de la firma italiana ha trabajado codo a codo junto a Donatella Versace, actual directora creativa de la casa de la Medusa, en lo que han definido como "una celebración de las oportunidades sin fin, la creatividad, colaboración, amistad y una vida plena". "Siempre me ha inspirado el proceso de diseño colaborativo", afirmó Donatella. "Trabajar con Dua en esta colección ha sido emocionante y me encanta la dinámica entre las dos. Dua es fuerte, sin miedo a nada y libre, su visión creativa es excepcional". Sobre la pasarela, modelos femeninos y masculinos, mostraron prendas listas para llevar, como piezas de baño, trajes de tres piezas, blusas fluidas, vestidos ligeros o minifaldas. Con abundantes detalles característicos de Versace, como los diseños pegados, las aberturas o el uso de hebillas y correas, Dua Lipa aportó una visión fresca y moderna de la moda más sexy. "Estoy absolutamente emocionada de haber co-diseñado La Vacanza con Donatella", expresó la cantante. "Hemos desarrollado una fuerte unión a lo largo de los años y estoy muy agradecida por su apoyo desde el principio de mi carrera. Que me haya cedido el honor de dejar todas mis inspiraciones de verano se descontrolasen ha sido un sueño". Por ejemplo, el uso de la mariposa, tanto estampada en las prendas como en las llamativas joyas, un insecto muy apreciado por la artista británica y símbolo de los años 2000; o la mariquita, en piezas llenas de lunares inspirados por este simpático bicho. Además, colores como el azul turquesa o el rosa pastel, siempre con detalles centelleantes, conjuntos metálicos y vestidos largos y pegados confeccionados en tejidos brillantes con efecto líquido fueron otras tendencias que vimos en el fabuloso desfile. Con caras conocidas sobre la pasarela, como Irina Shayk, no faltaron los sensuales vestidos negros con cut-outs y tiras entrelazadas, perfectos para las noches más glamorosas. Una nota aparte merecen las alhajas: gargantillas, anillos, pulseras, aretes… en tonos dorados y decoradas con piedras de colores, que combinaban la ostentación italiana con la diversión de la juventud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al final del show, Dua Lipa salió a saludar, con un vestido puro Versace con reminiscencias al famoso diseño bondage que han lucido tantas celebridades, de la mano de Donatella, también vestida de negro, con un traje asimétrico. La colección se puso inmediatamente a la venta después del desfile, tanto en las tiendas físicas como online.

