Verónica Montes se quita los implantes de seno: mira el antes y el después "Nos hacen creer que necesitamos tener bubis grandes para vernos más femeninas, más sexys y no es verdad", aseguró la villana de la telenovela Papá a toda madre (Univision). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Verónica Montes, la villana de la exitosa telenovela de Televisa Papá a toda madre (Univision), compartió este miércoles con sus seguidores a través de Instagram el motivo que la llevó a tomar la decisión de retirar los implantes de seno de su cuerpo. "Cuando llegó el momento de cambiar los antiguos implantes y poner unos nuevos mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos por unos hipoalergénicos, pero estos se pegaban a mis músculos y me causaban muchísimo dolor con ciertos movimientos. Después de dos intervenciones médicas fallidas me di cuenta de que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no quería nada extraño en él y decidí escucharlo y solucionar mi tema de salud”, explicó la actriz de origen peruano. Image zoom Verónica Montes, antes y ahora Instagram Verónica Montes (x2) Aunque reconoció que no fue una decisión fácil de tomar debido a los estrictos estereotipos de belleza que rigen su profesión, hoy Verónica considera que hizo lo correcto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy no me arrepiento de haberla tomado [la decisión]. Soy feliz como soy, sin molestias, sin dolores, soy feliz con el tamaño que tienen mis pechos que ellos decidieron ser", expresó. Montes, que días atrás denunció por medio de sus redes sociales la mala experiencia que vivió en un set de grabación en plena pandemia del coronavirus a causa de su físico, pidió a sus más de 900 mil seguidores de Instagram no atentar contra su salud por tratar de complacer a los demás y encajar en los estándares de belleza establecidos por la sociedad. "Nos hacen creer que necesitamos tener bubis grandes para vernos más femeninas, más sexys y no es verdad. No necesitamos nada de eso, solo necesitamos amarnos como somos, respetarnos, respetar nuestro físico y ser felices", aseguró la intérprete de 30 años. "No atentemos contra nuestra salud por tratar de ser como dicen que debemos vernos. Nuestra belleza no debe complacer a nadie, la belleza no debe doler, la belleza va mucho más allá de lo que los estándares nos hacen creer. Seamos libres y evolucionemos".

