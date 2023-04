Verónica Montes enseña orgullosa su celulitis La guapísima actriz, quien cautivó con su papel de La condesa en El señor de los cielos, causó furor al dejarse ver al natural y sin filtros desde el gimnasio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Montes Credit: Instagram / Verónica Montes Verónica Montes es una amante del fitness y desde el gimnasio se mostró totalmente al natural y sin filtros para enseñar orgullosa su celulitis junto a un poderoso mensaje. La guapísima actriz peruana radicada en Miami compartió varios videos en sus redes sociales en los que respondía a sus seguidores dudas sobre su cuerpo y aprovechó para destacar que las marcas en la piel son normales y que si bien ella se ejercita y tiene una dieta balanceada, también las tiene. "Les voy a enseñar que todas o casi todas, yo también tengo celulitis, es normal chicas y si uno deja de entrenar pues tienes más. Si tengo, siempre tengo", dijo la también empresaria en un clip de sus historias de Instagram antes de mostrar sus piernas y muslos. Montes, quien recientemente inauguró su local de extensiones de pestañas y cejas en la ciudad de México y que también es conocida por su participación en telenovelas como El señor de los cielos y La piloto, usa las plataformas sociales para hablar de su salud como su lucha por el desorden hormonal que le había impedido bajar de peso. Además, busca ayudar a sus fans a cultivar el amor propio y motivarlos a no solo cuidar de su físico, sino también su salud mental y conectar con la naturaleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He logrado recuperar mi cuerpo y mejorarlo con mucha disciplina, buena alimentación y ejercicio y con todo esto quiero decirte que, si sientes que algo no anda bien siempre checa con tu médico, hay muchas cosas que podemos prevenir con nuestro auto cuidado", expresó en diciembre del año pasado.

