Verónica Montes habla sin tapujos del desorden hormonal que le dificulta bajar de peso Después de un largo proceso de sanación, la guapísima actriz compartió una foto donde muestra el antes y después de su cambio físico. Además, envió unas poderosas palabras para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Verónica Montes descubrió en junio del 2020 que pese a su buena alimentación e intensas rutinas de ejercicio, el cuerpo y la cara se le inflamaban; su estilo de vida ha dado una vuelta de 360 grados y ya finalmente está empezando a recuperar su figura. Así lo expresó la guapísima actriz peruana en sus redes sociales donde explicó que su problema con la prolactina alta, que es la hormona que solo se produce en la maternidad, le trajo un sin número de inconvenientes que le afectaba su estado de ánimo y hacían que retuviera líquido. "Permanecía con la energía súper baja, me cansaba muy rápido, retenía muchos líquidos y era imposible bajar de peso. Pase por muchos médicos, especialistas, exámenes interminables, tratamientos, estrés y ansiedad. Sin embargo, aunque el camino no fue nada fácil, hoy puedo mirar atrás y ver la gran evolución que he tenido, no solo física sino mental", escribió la peruana que ha participado en exitosas telenovelas como El señor de los cielos y Papá a todo muerte. La también modelo de 32 años envió un mensaje a sus más de un millón de seguidores sobre la importancia de no ponerse límites en la mente, de cuidar el cuerpo con ejercicio y alimentos de calidad ya que hacerlo "siempre será un acto de amor propio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He logrado recuperar mi cuerpo y mejorarlo con mucha disciplina, buena alimentación y ejercicio y con todo esto quiero decirte que, si sientes que algo no anda bien siempre checa con tu médico, hay muchas cosas que podemos prevenir con nuestro auto cuidado", agregó. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar quienes le enviaron mensajes felicitándola por su logro: "Luce espectacular", "eres una hermosura", "feliz de que te sientas mejor", "qué mujer", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. ¡Enhorabuena!

