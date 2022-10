Verónica Castro celebra su 70 cumpleaños con un nuevo retrato ¡mira cómo ha cambiado la actriz! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Mezcalent/ Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La primera actriz mexicana cumple hoy 70 años y celebramos su trayectoria vital echando la vista atrás para recordar sus inolvidables looks a través de los años. Morena, pelirroja o canosa, ¡Verónica siempre luce hermosa! Empezar galería 2022 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Instagram "Les comparto mi 7o piso, cielo tierra mar y ustedes gracias a mi Padre Dios y mi Virgen de Guadalupe" ha escrito la primera actriz junto a esta imagen publicada en su cuenta de Instagram. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio 2020 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La protagonista de novelas como los ricos también lloran ha admitido sentirse orgullosa de sus canas y sus arrugas en más de una ocasión. Por su profesión, la actriz ha experimentado con todo tipo de color de cabello y ahora lo luce al natural. 2 de 10 Ver Todo 2010 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Angel Delgado/Clasos.com/LatinContent Aunque la madre de Cristian Castro ha envejecido bellamente, ha sido acusada de utilizar muchos filtros en las imágenes que comparte en sus redes. Sobre todo porque en el pasado cumpleaños de su hermano el "güero" Castro, ambos publicaron la misma foto, pero él sin retoques digitales. 3 de 10 Ver Todo Anuncio 2008 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Victor Chavez/WireImage Además de triunfar en el mundo de la interpretación, Castro ha incursionado en otros negocios. Incluso lanzó su propia línea de maquillaje. En esta época lucía una bonita melena azabache. 4 de 10 Ver Todo 2004 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Gregg DeGuire/WireImage Con flequillo estilo cortina y mechas cobrizas, Castro siempre ha sido fiel seguidora de las tendencias de moda y belleza. 5 de 10 Ver Todo 2000 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Arnaldo Magnani/Liaison La actriz, en la imagen junto al diseñador Roberto Cavalli, fue una de las numerosas invitadas a la boda de Thalía y Tommy Mottola, a la que asistió con un favorecedor vestido verde. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 1993 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Mezcalent Después de Mi pequeña Soledad y Valentina, Castro portó este flequillo con mucho estilo. Tan hermosa con el cabello negro y los ojos con un intenso delineado. 7 de 10 Ver Todo 1988 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Mezcalent A finales de los 80 es toda una superestrella de la pequeña pantalla con protagónicos como el de Rosa salvaje. Nos encanta este look con su cabello rizado natural y un maquillaje que resalta sus ojos claros. 8 de 10 Ver Todo 1982 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Mezcalent Aquí la vemos en la piel de su personaje en El derecho de nacer, María Elena del Junco, una joven de una familia rica que queda embarazada y tiene que luchar por la vida de su hijo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 1975 cumpleaños 70 Verónica Castro Credit: Mezcalent Aquí, con un look propio de los años 70 y pestañas a lo Twiggy, posa en el set de Barata de primavera, su primera novela como villana principal, donde la protagonista era Jacqueline Andere. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

