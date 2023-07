Verano hot: Los productos de belleza para cuidar tu piel y cabello en esta temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos Credit: Cortesía de la marca En este tiempo de calor las salidas a la playa, piscina o la exposición en exceso al sol puede pasarte factura en la salud de tu melena y rostro, por eso te presentamos una lista de artículos que te ayudarán a resaltar y cuidar tu belleza. Empezar galería Cuida la piel de tu cara Vitamin C de Skin Laundry Credit: Cortesía de la marca Este suero antioxidante no solo ayuda a iluminar la apariencia de tu piel, sino que también previene el daño de los rayos ultravioletas del sol. Su ingrediente principal son los arándanos y las moras azules, es ligero y concentrado. Vitamin C de Skin Laundry. $90. skinlaundry.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Para los labios Lip Mask de Ghee Credit: Cortesía de la marca Esta mascarilla de tratamiento de uso diario hidrata en profundidad tus labios aportando suavidad y aspecto saludable. Tiene un aroma delicioso y sutil a vainilla y naranja dulce. Lip Mask de Ghee. $23. ghlee.com 2 de 10 Ver Todo Para el cabello Rossano Ferretti Parma Prodigio Regenerating Pre-Wash Hair Mask Treatment Credit: Cortesía de la marca Este tratamiento profundo le dará vida al cabello seco y dañado, su fórmula regeneradora promete dejar tu melena suave y fuerte gracias a que más del 95 por ciento de sus ingredientes son naturales, como la manteca de karité, las proteínas de oliva y la queratina. Rossano Ferretti Parma Prodigio Regenerating Treatment 6.8 oz. $105. rossanoferretti.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Rizos voluminosos e hidratados Dove CROWN Collection Holistic Hair Care Defining Cream Credit: Cortesía de la marca Esta crema ligera de definición le dará hidratación y brillo a tus bucles. No contiene sulfatos, parabenos ni colorantes, y está infundido con aceite de jojoba y vitamina E. Dove Crown Collection Holistic Hair Care Defining Cream. $6.98 walmart.com.

Para mejores resultados combínala con su nueva línea Intensive Repair de champú y acondicionador.

La prevención es clave
Simple Sunhat- Natural de Hat Attack

Este gorro de aspecto clásico y elegante es perfecto para protegerte del clima adverso y mantener tu cabeza fresca gracias a que está hecho de lino y algodón. Simple Sunhat- Natural de Hat Attack. $87. hatattack.com

Un verano lleno de juventud
Wrinkle + Texture Concentrate de Matter of Fact.

El retinol, la vitamina C y el ácido azelaico se combinan en este tratamiento para el cuidado de la piel para mejorar los múltiples signos del envejecimiento. Se recomienda aplicar sobre la piel limpia en la noche, dos a tres veces por semana aumentando hasta el uso a medida que se adapte. Wrinkle + Texture Concentrate de Matter of Fact. $98 matteroffact.com

Un hidratante bronceador
Hyaluronic Self Tanning Serum de Nuda

Este sérum está hecho en base a ácido hialurónico, antioxidantes y vitamina E, con una fragancia suave y refrescante de té blanco y aloe vera promete nutrir la piel mientras proporciona un glow y color. Hyaluronic Self Tanning Serum de NUDA. $48. nuda.ca

Un kit para el cuidado de las uñas
The Dry Gloss Manicure Kit de Bare Hands

La piel de las uñas no se puede olvidar, este set de manicura con estuche vegano está diseñado para hidratar las cutículas y resaltar el brillo natural de las uñas. The Dry Gloss Manicure Kit de Bare Hands. $42. barehands.us

Protector con minerales y vitaminas
Heat Protecting Spray Propolis Infused de Gisou

Este spray protege tu cabello del daño por calor causado por el secador, las herramientas de peinado y el sol. Con Mirsalehi Propolis del Mirsalehi Bee Garden como ingrediente clave, su fórmula contiene múltiples aceites, vitaminas y minerales para mantener tu melena saludable. Heat Protecting Spray Propolis Infused de Gisou. $41. gisou.com

Para un rostro hidratado
Super Serum de Olay

Este poderoso serum combina la niacinamida, la vitamina C, el péptido de colágeno, la vitamina E y Ácido alfa hidroxi (AHA) en un solo frasco. Es de rápida absorción y deja la piel suave, hidratada y firme. Super Serum de Olay. $34.99 olay.com

Verano hot: Los productos de belleza para cuidar tu piel y cabello en esta temporada

